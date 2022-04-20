Смачні та ароматні: найкращі рецепти пасок до Великодня

Як спекти смачну паску? Ранок у Великому Місті підготував найкращі покрокові рецепти, які точно сподобаються тобі і твоїм рідним.

Тож обирай, який рецепт тобі до вподоби – створи свій маленький кулінарний шедевр до Великодня.

Рецепти пасок до Великодня

Шоколадна паска

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно – 500 гр

Тепле молоко – 200 мл

Цукор – 120 гр

Шоколад – 1 плитка

Какао – 60 гр

Дріжджі сухі – 7 гр

Масло – 50 гр

Олія – 30 гр

Яйця – 1 шт

Жовток – 1 шт

Сіль – щіпка

Апельсинова цедра – 2 ч.л.

Для глазурі:

Шоколад – 50 гр

Масло – 25 гр

Присипка

Приготування:

Приготуй опару. Для цього в тепле молоко висип дріжджі та 2 ложки борошна. Перемішай і залиш на півгодини в теплому місці. Візьми 1 яйце і 1 жовток, додай цукор, сіль та ретельно збий міксером. Додай олію і вершкове масло. Окремо змішай какао з борошном. В опару потроху додай яєчно-масляну суміш і просіяне борошно. Замішай тісто. Ємність змасти олією, поклади туди тісто і постав у тепло на годину. Поріж шоколад на шматочки, натри цедру і все це додай у тісто. Обімни і постав у тепло ще на 45 хвилин. Розподіли по формах і випікай півгодини при температурі 180°С без конвекції. Приготуй глазур. Для цього розтопи шоколад разом із маслом у мікрохвильовці і ретельно перемішай. Прикрась паски глазур’ю та присипкою.

Класична паска

Інгредієнти:

Борошно – 800-900 грамів

Масло вершкове – 380 грамів

Ізюм – 300 грамів

Молоко – 3 склянки.

Яйця – 6 штук (5 у тісто і 1 для змазування пасок)

Цукор – 2 склянки

Живі дріжджі – 50 грамів (або 25 грамів сухих)

Сіль – 1 чайна ложка

Ванільний цукор – 1 столова ложка

Приготування:

Розігрій молоко до 35 градусів, розчини в ньому дріжджі та ложку цукру. Додай половину борошна і ретельно розмішай. Залиш опару на 1 годину в теплому місці. Розтопи масло. Помий яйця та відокрем жовтки від білків. Білки взбий міксером, жовтки окремо перетри з цукром. Додай все це в опару, яка вже встигла піднятись. Додай решту борошна і заміси еластичне тісто. Накрий плівкою та залиш на 3 години в теплому місці. Залий ізюм гарячою водою на 15 хвилин, потім обсуши рушником та обваляй у борошні. Обімни тісто, додай ізюм і постав підходити ще на годину. Розклади тісто по формах, ще раз постав на тепле місце на 30 хвилин, після цього – змаж яєчним жовтком. Випікай 40-60 хвилин при температурі 180°С без конвекції. Прикрась, як тобі подобається.

Сирна паска

Інгредієнти:

Сир кисломолочний – 250 грамів

Сметана жирна – 80 грамів

Родзинки – 100 грамів

Цукрова пудра – 70 грамів

Вершкове масло – 50 грамів

Цедра лимона – 20 грамів

Ванільний цукор – 1 пакетик.

Приготування:

Перебий у блендері кисломолочний сир разом із м’яким маслом, сметаною, пудрою та ваніліном. Додай ізюм і цедру, ретельно перемішай. Застели форму марлею в 3 шари, виклади туди сиркову масу та добре утрамбуй. Прикрий марлею, зверху постав щось важеньке та відправ у холодильник на 12 годин. Зніми марлю, прикрась і подавай.

Рецепт смачної паски – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити якісну паску.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.