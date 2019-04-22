ТОП 5 страв для для Великоднього столу

Що приготувати на Великдень? Традиційно в цей день розговляються після Великого посту. Тому накривають багатий святковий стіл. На ньому обов’язково мають бути куліч або сирна паска, яйця, м’ясо та риба.
Ранок у Великому Місті зібрав найкращі страви на Великдень 2019, які точно сподобаються вам і вашим рідним.
Салат Великоднє курча
Інгредієнти
- Свина печінка – 300 г
- Морква – 2 шт
- Яйця – 3 шт
- Кукурудза консервована – 150 г
- Сир твердий – 100 г
- Майонез – 150 г
- Цибуля зелена – 40 г
- Маслини без кісточки – для прикрашення
- Сіль за смаком
Приготування:
- Печінку промийте, розріжте на 2-3 частини, відваріть у підсоленій воді 30-40 хвилин. Дістаньте з води, дайте охолонути та наріжте кубиками.
- Відваріть і почистіть яйця та моркву
- Половину морквини наріжте кільцями – вони нам знадобляться для прикрашення. Решту моркви наріжте дрібними кубиками.
- Яйця розділіть на білки і жовтки. З білків виріжте 2 маленьких кола, які стануть очима курчати. Решту білків дрібно наріжте.
- Змішайте печінку, кукурудзу, яєчні білки, моркву та тертий сир. Додайте майонез, посоліть за смаком, перемішайте.
- Викладіть салат на пласку тарілку в формі яйця. Зверху змажте майонезом та засипте тертими жовтками. Прикрасьте морквою, білками, оливками та зеленню як на фото.
Заливні яйця
Інгредієнти
- Яєчна скорлупа – 5 шт
- Варена ковбаса – 150 г
- М’ясний бульйон – 400 г
- Солодкий перець – 1 шт
- Зелений горошок – 100 г
- Кукурудза – 100 г
- Желатин – 20 г
- Петрушка – 3 гілочки
- Сіль – за смаком
Приготування
- Ретельно вимийте яйця з содою. З тупого боку розбийте верхню частину кожного яйця, видаліть жовток і білок, промийте скорлупу зсередини.
- Підготуйте подставки для яєць. Наприклад, солонки або рюмки, що підходять за розміром.
- Наріжте ковбасу і перець невеличкими кубиками. Гілочки петрушки поділіть на 3-4 частини.
- Красиво викладіть зелень у скорлупі. Далі шарами додавайте ковбасу, перець, зелений горошок та кукурудзу.
- Розчиніть желатин у гарячому бульйоні, залийте в скорлупу та поставте в холодне місце мінімум на 2 години.
М’ясний рулет із черносливом
Інгредієнти
- Свиняча вирізка – 700 г
- Чорнослив – 50 г
- Курага – 50 г
- Майонез – 2 ст.л
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- М’ясо промийте, обсушіть та розріжте вздовж волокон таким чином, щоб вийшов один довгий пласт товщиною 1,5 – 2 см. Злегка відбийте, посоліть, поперчіть за смаком та натріть майонезом.
- Запарьте сухофрукти. Для цього залийте гарячою водою на 5 хвилин і просушіть рушником.
- Розкладіть на м’ясо чорнослив та курагу. Зверніть у щільний рулет та замотайте у фольгу.
- Налийте в термостійку форму трішки води, покладіть у неї рулет та запікайте 1,5 години при температурі 180 С°. Коли охолоне – наріжте ломтиками і подавайте.
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Рибний пиріг із сардиною
Інгредієнти
Тісто:
- Вершкове масло – 100 г
- Борошно 150 г
- Сметана – 3 ст.л
- Сода – ½ ч.л
- Оцет для гасіння соди
- Сіль 1 ч.л
Начинка:
- Сардина – 1 банка
- Зелена цибуля – 100 г
Заливка:
- Яйця – 3 шт
- Сметана – 200 г
- Борошно – 30 г
- Кріп – 20 г
Приготування
- Розтопіть вершкове масло. Додайте сметану, сіль і соду, погашену оцтом. Туди ж просійте 150 грамів борошна та замісіть тісто.
- Розкатайте тісто товщиною 1,5 см та викладіть у змазану маслом форму для випікання. Сформуйте бортики та зробіть наколи виделкою по всій площі.
- Розімніть сардину виделкою, змішайте з нарізаною цибулею та викладіть на тісто.
- Збийте яйця зі сметаною та рештою борошна. Залийте в форму та посипте нарізаним кропом.
- Випікайте 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Сирна паска Святкова
Інгредієнти
- Жирний кисломолочний сир – 1 кг
- Вершкове масло – 200 г
- Жирні вершки – 200 мл
- Цукор – 200 г
- Яйця – 5 шт
- Ванільний цукор – 1 пакетик
- Грецькі горіхи, ізюм, цукати – усього 300 г
Приготування
- Творог і вершкове масло дістаньте з холодильника за 2 години до приготування.
- Збийте яйця з цукром і ваніліном. Додайте вершки, поставте на водяну баню і варіть, поки суміш не загусне. Не забувайте постійно помішувати, аби вона не пригоріла. Дайте охолонути до кімнатної температури.
- Перебийте творог у блендері, змішайте з вершковим маслом, збийте міксером.
- З`єднайте творожну та яєчно-вершкову частини. Додайте горіхи, ізюм і цукати та ретельно перемішайте.
- Вистеліть форму для паски вологою марлею в 2 шари. Перекладіть у неї сирне «тісто». Поставте під прес та винесіть у холодне місце мінімум на 8 годин.
- Прикрасьте цукатами і подавайте. Смачного! 🙂
Аліна Литвиненко
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