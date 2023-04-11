Як приготувати сирну паску без випічки? Ранок у Великому Місті пропонує тобі найкращий рецепт, для якого не потрібна духовка.

Сирна паска без випічки – покроковий рецепт

Інгредієнти

Сир кисломолочний – 1 кг

Цукор – 220 г

Жирні вершки або сметана – 160 г

Вершкове масло – 140 г

Курага – 100 г

Родзинки – 100 г

Яєчні жовтки – 3 шт

Ванільний цукор – 1 пакетик

Сіль – на кінчику ножа.

Приготування

Перетри кисломолочний сир через сито Додай до сиру масло, цукор і жовтки, розмішай та переклади до каструлі. Нагрій масу, поки не почнуть з’являтися бульбашки (до кипіння доводити не потрібно). Зніми з вогню і постав у дуже холодне місце або в миску з холодною водою. Залий курагу і родзинки гарячою водою, потім висуши паперовим рушником і наріж. Коли маса охолоне, перебий її блендером разом із вершками або сметаною. Після цього – додай сухофрукти. Вистели форму марлею, переклади туди сирну масу і зверху постав якийсь вантаж. Постав у холодильник на 12-18 годин. Витягни з форми, прикрась і подавай на стіл. Смачного!

Сирна паска без духовки – відео

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Фото: Pixabay