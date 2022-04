Інтерактивна мапа знищених цінностей: як знайти пошкоджені окупантами пам’ятки

Як працює інтерактивна мапа культурних втрат?

Моральні цінності та совість — невідомі для російських загарбників поняття.

Окупанти не соромляться нищити нашу культуру та історичну пам’ять.

Ворожі снаряди розтрощили або пошкодили понад близько 150 важливих для українців пам’яток.

Однак як би росіяни не старалися, у них не вийде зламати наш бойовий дух та повагу до минулого.

Розповідаємо, що таке мапа культурних втрат та як вона працює.

Користуватися мапою досить просто.

Усі позначені об’єкти на ній розподілені на три категорії.

Зеленими кружечками позначені пошкоджені об’єкти, що продовжують функціонувати, однак потребують часткової реставрації та косметичного ремонту.

Кружечками жовтого кольору позначені частково знищені пам’ятки, які потрібно капітально ремонтувати.

Червоні позначки свідчать про те, що об’єкт доведеться повністю перебудовувати та проєктувати наново.

Надішліть світлини або ролики через офіційний ресурс Міністерства культури та інформаційної політики.

Фото: Pexels

