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ICTV Ранок 19.04.2022 07:00
19.04.2022 07:00
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Інтерактивна мапа знищених цінностей: як знайти пошкоджені окупантами пам’ятки

Інтерактивна мапа знищених цінностей: як знайти пошкоджені окупантами пам’ятки

Як працює інтерактивна мапа культурних втрат?

Моральні цінності та совість — невідомі для російських загарбників поняття.

Окупанти не соромляться нищити нашу культуру та історичну пам’ять.

Ворожі снаряди розтрощили або пошкодили понад близько 150 важливих для українців пам’яток.

Однак як би росіяни не старалися, у них не вийде зламати наш бойовий дух та повагу до минулого.

Розповідаємо, що таке мапа культурних втрат та як вона працює.

Як працює мапа культурних втрат?

Користуватися мапою досить просто.

Усі позначені об’єкти на ній розподілені на три категорії.

Зеленими кружечками позначені пошкоджені об’єкти, що продовжують функціонувати, однак потребують часткової реставрації та косметичного  ремонту.

Також по темі: Знищено, пошкоджено чи втрачено. Як відновити документи під час війни Знищити інформаційні ресурси окупанта: які YouTube-канали варто блокувати Вдома, в авто, на вулиці: як урятуватися від обстрілів – дієві поради

Кружечками жовтого кольору позначені частково знищені пам’ятки, які потрібно капітально ремонтувати.

Червоні позначки свідчать про те, що об’єкт доведеться повністю перебудовувати та проєктувати наново.

Якщо у вас є фото- або відеодоказ знищення культурної спадщини окупантами, ви можете долучитися до наповнення мапи.

Надішліть світлини або ролики через офіційний ресурс Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди повідомляти про варварські дії окупантів.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, визначні пам'ятки, українська культура
19.04.2022 07:00



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