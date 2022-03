Вдома, в авто, на вулиці: як урятуватися від обстрілів – дієві поради

На жаль, за часів війни, ніколи не знаєш, що станеться за кілька хвилин.

Сонячне небо враз може посіріти від диму ракет та набоїв, а тиха вулиця — перетворитися на справжнє поле бою.

Паніка в такому разі точно нічим не допоможе.

Головне — це знати, як можна урятувати життя, якщо бігти кудись уже запізно.

Розповідаємо, як діяти під час обстрілів, де б ви не опинилися.

Пам’ятайте що вікна у вашій квартирі під час обстрілів становлять найбільшу небезпеку.

Тримайтеся якомога далі від скла, адже воно може задати тяжких поранень.

Важливо також лягти долілиць, закрити руками або подушками голову й не рухатися.

Ховатися краще під стінами, не лежіть по центру кімнати.

Не залишайтеся на верхніх поверхах будинку за можливості.

Спускайтеся сходами якомога нижче.

Кілька зекономлених секунд можуть коштувати вам життя.

Хорошим сховищем стане ванна кімната, туалет або коридор, де немає вікон.

Якщо ви перебуваєте в підвалі приватного будинку, залиште на вулиці запис із точним місцем вашого перебування, аби вас можна було з легкістю знайти, якщо підвал завадить уламками від будинку.

Якщо хочете покинути квартиру й переміститися у сховище, беріть із собою валізу з усім необхідним.

Якомога швидше знайдіть невисоку бетонну стіну, яка слугуватиме своєрідним щитом.

Лежіть обличчям до землі й прикривайте голову руками.

Звертайте увагу на заглиблення в землі: канави чи навіть високі бордюри стануть вашим сховищем.

Не залишайтеся в авто під час обстрілів.

Негайно припиніть рух дорогою, зупиніть мотор і вибігайте з машини.

Ляжте поруч з автомобілем, використовуючи його як своєрідний щит.

Пам’ятайте про те, що під час бойових дій в авто не варто слухати радіо чи музику занадто гучно, адже можна пропустити сигнал тривоги чи звуки пострілів.

Звісно, найбезпечнішим місцем буде бомбосховище, то поряд із вами під час обстрілу його може не бути.

Шукайте найближчу станцію метро або підземний перехід, СТО із заглибленнями для огляду автомобілів або просто глибокі ями.

Не намагайтеся ховатися в під’їздах багатоповерхівок, адже вони часто обвалюються.

Невідомий підвал, що не має нормального доступу для входу й виходу — не найкраща ідея.

Як і вдома, тримайтеся якомога далі від скла!

Фото: Pexels

