Знищено, пошкоджено чи втрачено. Як відновити документи під час війни

Що робити у випадку втрати документів під час воєнного стану.

Під час воєнного стану виникають непередбачувані обставини, за яких документи губляться чи забрати їх немає можливості.

В умовах війни, процедура відновлення посвідчень відрізняється.

Юристи підготували інструкцію про те, що робити у разі, якщо ваші документи було знищено, пошкоджено, втрачено чи протерміновано в умовах воєнного стану.

Втрачені або знищені документи можна відновити у територіальних органах Державної міграційної служби.

З 15.03.2022 ДМС відновила свою роботу.

Послуги, які наразі надає ДМС:

Прийом документів на оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки.

Продовження строку дії закордонних паспортів, внесення відомостей про дітей, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.

Термін дії закордонного паспорта можна подовжити строком на 5 років у відділенні Державної міграційної служби.

Працівник установи проставляє відмітку у протермінованому паспорті про продовження його строку дії.

Також можливе внесення інформації про дитину віком від 0 до 18 років до закордонних паспортів батьків/законних представників.

Кабінет міністрів України постановив, що посвідчення водія, а також свідоцтва про реєстрацію — діятимуть на території України навіть після закінчення їхнього терміну.

Оформленням втрачених та протермінованих документів займаються українські консульства. Послуги мають надавати невідкладно.

У консульстві можна:

Важливо!

У випадку втрати паперових документів, можливо використовувати послугу у застосунку “Дія” — “єДокумент”. На час воєнного стану він є цифровим аналогом посвідчення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як поводитись на блокпостах.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.