Знищено, пошкоджено чи втрачено. Як відновити документи під час війни

Що робити у випадку втрати документів під час воєнного стану.

Під час воєнного стану виникають непередбачувані обставини, за яких документи губляться чи забрати їх немає можливості.

В умовах війни, процедура відновлення посвідчень відрізняється.

Юристи підготували інструкцію про те, що робити у разі, якщо ваші документи було знищено, пошкоджено, втрачено чи протерміновано в умовах воєнного стану.

Як відновити втрачені документи під час війни

Куди звертатись, щоб відновити документи

Втрачені або знищені документи можна відновити у територіальних органах Державної міграційної служби.

З 15.03.2022 ДМС відновила свою роботу.

Послуги, які наразі надає ДМС:

Прийом документів на оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання.

Вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки.

Продовження строку дії закордонних паспортів, внесення відомостей про дітей, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон, рятуючись від війни.

Закордонний паспорт

Термін дії закордонного паспорта можна подовжити строком на 5 років у відділенні Державної міграційної служби.

Працівник установи проставляє відмітку у протермінованому паспорті про продовження його строку дії.

Також можливе внесення інформації про дитину віком від 0 до 18 років до закордонних паспортів батьків/законних представників.

Права водія та техпаспорт

Кабінет міністрів України постановив, що посвідчення водія, а також свідоцтва про реєстрацію — діятимуть на території України навіть після закінчення їхнього терміну.

Як відновити документи за межами України

Оформленням втрачених та протермінованих документів займаються українські консульства. Послуги мають надавати невідкладно.

У консульстві можна:

отримати інформаційну підтримку

продовжити термін дії закордонного паспорта

внести відомості про дітей молодших 16-ти років до паспорта одного з батьків

оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка), де відсутні записи латиницею

Важливо!

У випадку втрати паперових документів, можливо використовувати послугу у застосунку “Дія” — “єДокумент”. На час воєнного стану він є цифровим аналогом посвідчення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як поводитись на блокпостах.

Фото: Unsplash

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