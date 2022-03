Знищити інформаційні ресурси окупанта: які YouTube-канали варто блокувати

Які YouTube-канали потрібно заблокувати та як це зробити?

Російська пропаганда вже давно розгорнула справжнє поле бою в інформаційному просторі.

Щодня окупанти виливають тонни бруду й брехні про Україну на своїх ресурсах.

На жаль, багато користувачів, що живуть на території РФ, частково відрізані від чесних новинних джерел.

Аби пробудити їхню свідомість та змусити шукати інші інформаційні канали, варто повністю заблокувати пропагандистські ресурси.

Та й самих окупантів слід залишити без доходів, які вони отримують за свою брехню й розпалювання ненависті до українців.

Розповідаємо, які ресурси в Ютубі потрібно блокувати та як на них поскаржитися.

Низку російських “інформаційних сміттєзвалищ” уже заблокували на території України.

Серед них Рен ТВ, Первый канал, ТНТ, Звезда, Россия сегодня.

Ютуб уже допоміг частково знищити основні ресурси окупантів, та це ще далеко не кінець.

Список каналів, на які потрібно поскаржитися українцям:

Саме ці розповсюдники неправдивої інформації заважають росіянам зрозуміти, хто ж насправді винен у війні та чому її варто зупинити якомога швидше.

Упоратися із таким легким завданням зможе будь-який користувач, що зареєстрував власний акаунт на YouTube.

Заходимо на головну сторінку каналу. Перейти на неї можна за посиланням, вказаним трохи вище.

Далі натискаємо на пункт “Про канал”.

Обравши цей пункт, ви зможете побачити інформацію про канал, а також символ прапорця знизу, на який потрібно натиснути.

Далі із запропонованого списку потрібно обрати пункт “Поскаржитися на користувача”.

Причиною скарги краще позначити “Загрози насильства”. На неї Ютуб зреагує швидше, ніж на інші.

Усе, що вам залишиться — обрати кілька відео, які, на вашу думку, найбільше пропагують ідеологію окупантів та написати коментар.

Найкраще зазначити в тексті: “Russian aggression against Ukraine”.

Кілька таких простих кроків можуть допомогти зупинити потужну імперію брехні.

Пам’ятайте, що правда на нашому боці, тож ми неодмінно переможемо!

Фото: Unsplash

