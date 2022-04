Як позбутися неприємного запаху з холодильника: рятівні поради

Як прибрати неприємний запах з холодильника?

Бойові дії змусили мільйони українців якомога швидше тікати з рідних домівок, аби врятуватися від постійних обстрілів.

Чимало людей, що евакуювалися в перші дні повномасштабної війни, починають повертатися додому.

Однак там багатьох чекає неприємний сюрприз: продукти, залишені в холодильнику під час евакуації, давно зіпсувалися й перетворилися на справжню біологічну зброю, що тхне на всю оселю.

Розповідаємо, як вивести неприємний запах з холодильника простими способами.

Спершу варто викинути всі зіпсовані продукти та від’єднати холодильник від мережі.

Після цього можна починати промивати холодильну камеру.

Не забувайте й про морозильну камеру.

Ретельно промийте холодильник рідким мийним засобом для посуду, аби прибрати всі плями, жир та бруд.

Якщо звичайні мийні засоби не допомагають, на допомогу прийде оцет.

Зробіть не дуже концентрований розчин, адже кислота може роз’їдати пластик та емаль.

Розведіть столову ложку оцту в склянці води.

Далі потрібно змочити губку в розчині й ретельно протерти всі полички, гумки й стінки холодильника, аби знищити всі бактерії, що викликають неприємний запах.

Добре знайомий усі нашатир відмінно розчиняє жир та вбиває всі мікроби, не залишаючи розводів на поверхнях.

Протріть усі полички й стінки холодильної камери та залиште холодильник відкритим щонайменше на ніч, а краще на добу.

Варто зазначити, що нашатир має достатньо різкий запах, тож за можливості залиште вікно на кухні відчиненим.

Побутова хімія також добре впорається з неприємним засобом.

Якщо маєте змогу, купіть у найближчому магазині мийний засіб у формі спрею, рідини чи гелю.

До речі, на поличках супермаркетів можна знайти навіть спеціальні серветки для чищення.

Аби неприємний запах більше не повертався, до холодильника можна покласти освіжувачі-іонізатори або коробочки, що поглинають сморід.

Фото: Pexels

