Як заощадити пальне? Поради, які допоможуть зменшити споживання бензину

Корисні поради, що допоможуть заощадити бензин під час поїздок.

З початком повномасштабних бойових дій наше життя неабияк змінилося.

Чимало речей, які раніше здавалися нам буденними й легкодоступними, тепер перетворилися на справжні скарби.

З проблемами довелося зіштовхнутися й водіям: знайти бензин на заправках зараз нелегко, а ціни на пальне кусаються.

У такі непрості часи варто економити горюче, аби не стати посеред дороги в найнезручніший момент.

Та й заощаджені гроші на купівлі пального зайвими точно не будуть.

Розповідаємо, як зекономити пальне під час поїздок.

Через недостатній тиск у шинах витрати пального можуть підвищуватися на 3%.

Розв’язати цю проблему можна за кілька хвилин: зверніться до працівника заправки, автосервісу чи самостійно підкачайте шину за допомогою помпи.

Не варто нехтувати й своєчасною зміною зимової гуми та літню.

Це також допоможе економити бензин.

Намагайтеся їздити плавно та обережно звертати на поворотах без стрибків швидкості.

За можливості уникайте різких рухів та гальмувань.

Уважно дивіться на дорогу, аби об’їжджати всі ями заздалегідь, а також намагайтеся пересуватися в суху погоду.

Пересування під час дощу збільшує витрату бензину на 15%.

Охолоджуйте автомобіль у спеку.

Якомога частіше провітрюйте салон та намагайтеся залишати машину в затінку.

Саме гаряче повітря може стати причиною підвищення витрати палива.

Перед тим, як вийти з автівки, перевірте, чи вимкнули ви все обладнання, яке працює від двигуна.

До речі, увімкнені фари також впливають на витрати бензину, тож будьте пильними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо в дорозі закінчився бензин.

Фото: Pexels

