Не можна нехтувати здоров’ям! Як безкоштовно зробити УЗД в умовах війни

Як зробити УЗД в умовах воєнного стану?

Попри те, що повномасштабна війна неабияк змінила наш звичний ритм життя, навіть у такі непрості часи не варто забувати про своє здоров’я.

Під час бойових дій не можна нехтувати своїм станом, адже запущені та невилікувані вчасно хвороби згодом призведуть до жахливих наслідків.

Не слід відкладати й обстеження, якщо ви перебуваєте у відносно безпечному регіоні, де працюють медичні заклади.

Однією з найпопулярніших процедур себе пацієнтів і досі залишається ультразвукова діагностика.

Розповідаємо, як зробити УЗД в умовах воєнного стану.

Спершу вам має видати направлення ваш сімейний лікар, яка фахівець, у якого ви проходите лікування.

Якщо у вас не має змоги отримати електронне направлення, вам можуть виписати паперове за відсутності електроенергії та стабільного інтернет-підключення.

З направленням від лікаря можна безкоштовно зробити УЗД в будь-якій медичній установі, що уклала договір з НСЗУ за пакетом “Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)”.

Зверніть увагу на те, що в лікарні обов’язково має бути відповідний спеціаліст та обладнання.

Адресу та контактні дані найближчого медзакладу можна дізнатися у свого лікаря або за номером 16-77.

Варто заздалегідь зателефонувати до лікарні та дізнатися, чи є там УЗД-апарат та лікар, який зможе вас прийняти, а також записатися у зручний час.

Якщо ви перебуваєте у невідкладному стані та відчуваєте гострий біль, вам зроблять УЗД безкоштовно та без направлення.

До речі, за умови проходження стаціонарного лікування, УЗД, яке призначає лікар, безкоштовне.

Зробити діагностику можна в тому ж закладі, де ви проходите діагностику.

Фото: Pexels

