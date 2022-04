Вмістити все, і навіть більше: як компактно скласти речі у валізу

Як заощадити місце у валізі?

Повномасштабні бойові дії змушують мільйони українців покидати свої домівки та евакуюватися в безпечніші області.

У таких обставинах вкрай важливо взяти із собою речі першої потреби й не забути про найголовніше.

Під час зборів у більшості виникає поширена проблема: місце у валізі вже закінчилося, а половина необхідного одягу не вмістилася.

Аби вмістити все, що може знадобитися під вас тимчасового переїзду, варто правильно заповнювати простір у сумці.

Розповідаємо, як заощадити місце у валізі, аби покласти туди більше речей, ніж зазвичай.

Заздалегідь складіть список

Якщо у вас є достатньо часу на збори, обов’язково складіть список усього необхідного.

Структурований перелік речей допоможе виділити найнеобхідніші предмети.

Не варто пхати в сумку все, що впадає в око в хаотичному порядку.

До речі, після написання списку, третину одягу з нього сміливо можна викреслювати, адже в більшості випадків ми його не використовуємо.

Скручуйте одяг у трубочки

Цей метод чудово допоможе заощадити місце у валізі, а також не дасть вашим речам зім’ятися під час транспортування.

Шкарпетки, спідню білизну, штани та спідниці обережно складіть, поділивши навпіл, а потім скрутіть у валики, які варто складати у валізу горизонтально.

Для додаткової фіксації трубочки з одягу можна закріпити канцелярськими гумками.

Уявіть, що ви граєте в тетріс

Улюблена мобільна гра з дитинства стане в пригоді під час збирання валізи.

Пам’ятайте про те, що всі громіздкі та об’ємні речі мають лежати на дні сумки.

Після того, як ви складете основну масу одягу, заповнюйте проміжки заздалегідь скрученими валиками.

У кожну щілину можна вмістити трубочку зі шкарпеток або футболки.

Не забувайте й про взуття: всередину чобіт або кросівок, які ви берете з собою, також можна вкласти маленькі предмети.

Використовуйте вакуумні пакети

Найкращий помічник для тих, у кого завжди щось не поміщається у валізу.

Якщо у вас немає спеціальних пакетів, альтернативою їм можуть стати звичайні поліетиленові мішки, у які потрібно вкласти одяг, а потім викачати з них повітря пилососом і щільно зав’язати.

Такий метод займає час, однак він точно допоможе зробити речі компактнішими вдвічі.

Уникайте великих ємностей

Якщо ви берете засоби для догляду за собою, обов’язково перелийте їх у невеличкі баночки, які потрібно щільно закрити та на всяк випадок захистити пакетами від протікання.

Пам’ятайте про те, що всі речі, які можуть знадобитися під час перетину кордону, мають бути легкодоступними, тож кладіть їх до валізи в останню чергу або намагайтеся вмістити в бокові кишені сумки.

Фото: Pexels

