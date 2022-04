Без паніки! Що робити, якщо ви втратили документи в Україні або за кордоном

Як діяти в разі втрати документів в Україні або за кордоном?

Під час бойових дій мільйони людей змушені терміново евакуюватися з гарячих точок.

Під час вимушеного переїзду та паніку вкрай легко загубити документи, що посвідчують особу.

Однак втрата паспорту у воєнні часи — це не привід для паніки та зайвого стресу.

Будь-які папірці та картки можна відновити.

Асоціація жінок-юристок України ЮрФем розповіла, що робити, якщо ви втратили документи та як їх відновити.

Важливо зазначити, що територіальні підрозділи Державної міграційної служби та територіальні органи, розташовані в безпечних регіонах в умовах війни, починають відновлювати роботу та надають адміністративні послуги.

Графік роботи міграційних служб у конкретних областях можна дізнатися за номерами, що вказані за посиланням.

Відтепер клієнти адміністративних установ мають змогу:

Під час бойових дій виготовлення закордонних паспортів тимчасово призупинили.

Через це дипломатичні представництва та консульські установи не можуть оформити новий закордонний паспорт.

Однак консульства наголошують на тому, що інформація на сайтах та офіційних сторінках періодично оновлюється.

Продовжити термін дії закордонного паспорта до 5 років можна в консульстві в іншій країні.

Зверніть увагу на те, що продовжити термін дії паспорта можна не раніше, ніж за 3 місяці до закінчення терміну його дії.

Дітям термін дії паспорта продовжують тільки на 4 роки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати єДокумент у Дії.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.