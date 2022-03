Смс-шахраї видурюють гроші під час війни – найпоширеніші схеми

Шахраї під час воєнних дій не сидять без діла, вони вигадують нові схеми, як із вас видурити гроші.

Комусь війна, а комусь час наживи на чужому горі. Тому в такий неспокійний час потрібно бути пильними та не довіряти незнайомцям.

Ранок у Великому місті розповідає про найпоширеніші методи мародерів.

Нібито з банку вам надходить смс про державну допомогу, яку ви можете отримати.

Для цього просять надіслати усі дані вашого банківського рахунку: номер, код, термін дії.

Злочинці відправляють смс із актуальними новинами про війну, нібито, від офіційних організацій. У повідомленні прикріплене посилання, за яким ви маєте перейти.

У жодному разі цього не робіть! Шахраї на це і розраховують. Щойно ви перейдете за ним, і завантажаться шкідливі програми, через які вони викрадуть ваші персональні дані.

А потім і ваші гроші з рахунків.

Фейкові благодійні організації надсилають повідомлення з проханням переказати гроші для боротьби із ворогами чи на підтримку армії. Наприклад, аби допомогти дітям-біженцям.

Довірливі українці відгукуються та скидають гроші. А шахраї забирають їх собі.

Тому, перш ніж зробити добру справу, перевірте, що це за організація, їхні контакти, кому вони вже допомогли. Чи мають вони сайт.

Варто пам’ятати, що сумнівні повідомлення не потрібно читати, переходити за посиланнями, відправляти кошти чи давати якісь свої дані. Бажано навіть не відкривати їх.

Фото: Рexels

