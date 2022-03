Готівка чи картка? Що робити з гривнею, якщо ви евакуюєтесь за кордон

Що робити з гривнею, якщо вирішили евакуюватися з України.

Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах.

Деякі громадяни зіткнулись з проблемою, що нашу національну валюту не можуть обміняти за кордоном.

Національний банк рекомендує не вивозити готівкову гривню за кордон, а внести її на карткові рахунки в Україні.

Українці скаржаться на те, що закордоном інколи не можуть обміняти гривні на національну валюту тієї країни, де перебувають.

Тоді вони змушені міняти її майже за безцінь.

Саме тому НБУ рекомендує виїжджати з коштами на платіжній картці.

Це можна зробити у такі способи:

Українці за кордоном можуть розраховуватися картками, які видали українські банки, та знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

А не за курсом готівкового обміну.

Важливо! Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні телеграм-канали для біженців.

Фото: Рixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.