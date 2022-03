Працює через Монобанк: як підключити eSIM і навіщо вона потрібна

Що таке eSIM та як її підключити?

За час війни ворог зрозумів, що український народ зламати й захопити дуже непросто.

Окупанти роблять усе, щоб залякати нас: ширять фейки, трощать будинки мирного населення, перекривають виїзди з міст і навіть блокують мобільний зв’язок у деяких областях.

Та винахідливі українці все ж знайшли спосіб, що допомагає під’єднатися до певної мережі.

Розповідаємо, що ж таке eSIM і як вона працює.

Нещодавно Monobank анонсував запуск нової функції — підключення віртуальної SIM-картки Lifecell.

eSIM можуть користуватися власники смартфонів на базі операційних систем IOS та Android.

Додаткова електронна SIM-картка може виконувати функцію основної або ж другої картки.

Під’єднатися до мережі дуже просто: для цього потрібен лише відносно стабільний Wi-Fi та додаток Monobank.

Спершу потрібно відкрити сам додаток Монобанку.

В меню оберіть функцію Ще.

Далі слід натиснути на опцію Отримати eSIM.

Після цього програма надаватиме чіткі інструкції.

Реєстрація картки абсолютно безкоштовна й займає всього кілька хвилин.

Мінцифри наголошують на тому, що мобільна мережа зараз вкрай навантажена, тож за можливості слід зменшити користування зв’язком.

Експерти радять під’єднуватися до Wi-Fi та відключити функцію автоматичного збереження файлів у різних месенджерах.

Такі прості кроки допоможуть стабілізувати мережу, якщо бодай третина українців їх виконає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як налаштувати українське телебачення у застосунку Дія.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.