Робота банків та кредити під час війни: відповіді на поширені питання

Як працює банківська система під час війни.

В умовах воєнного стану всі установи переходять в новий режим роботи.

Банківська система не виняток.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” докладно відповіла на гарячі питання стосовно кредитів, карток та кредитів.

Читай та знаходь відповідь.

На сьогодні, в умовах воєнного стану, здебільшого банки автоматично продовжують термін дії картки.

Є банки, в яких відділення працюють і відвідування є безпечним для життя клієнтів.

Також у мобільних додатках деяких банків можна подати заявку на продовження терміну дії картки.

Загалом, варто перевірити актуальні умови конкретного банку на сайті, в додатку чи подзвонивши на гарячу лінію.

У період воєнного стану банки України обмежили видачу всіх видів кредитів, зокрема і кредити на придбання автомобілів під заставу та на придбання квартир/будинків в іпотеку.

Окремі банки не збільшують кредитні лінії по кредитній картці, а також повідомляють, що наразі не видають кредити взагалі та не оформляють розстрочок та не видають нових кредитних карток.

Тому, знову ж таки. варто перевіряти “кредитні” умови конкретного банку.

У випадку наявної заборгованості у Позичальника/боржника за кредитним договором ДО настання “кредитних канікул, дії Банку можуть бути негайними, а саме:

Досудове врегулювання спору:

Судове врегулювання спору: погашення кредиту у процесі судового провадження до винесення рішення суду; укладення мирової угоди у судовому провадженні або рішення суду.

Виконавче провадження – примусове стягнення за рішенням суду/виконавчим написом нотаріуса.

Звертаємо вашу увагу, що 04.03.2022 р. у зв’язку із військовою агресією Росії проти України та введенням на території нашої держави воєнного стану Міністерством юстиції України скеровано:

Більшість українських банків строком на три місяці, починаючи з 01 березня 2022 року, оголосили так звані «кредитні канікули».

Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Потрібно розуміти, що погашення кредиту не скасовується, а банк на деякий період не нараховує неустойку/штрафні санкції/пеню та інші платежі у разі несвоєчасного виконання умов кредитного договору.

Така «перерва» може стосуватися сплати основної суми кредиту (“тіла” кредиту) так і нарахованих відсотків.

Однак, якщо у Позичальника наявні збереження/грошові кошти на погашення кредиту, то варто сплачувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали те, як працює страхування під час війни.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.