Робота банків та кредити під час війни: відповіді на поширені питання

Як працює банківська система під час війни.

В умовах воєнного стану всі установи переходять в новий режим роботи.

Банківська система не виняток.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” докладно відповіла на гарячі питання стосовно кредитів, карток та кредитів.

Читай та знаходь відповідь.

Зміни в роботі банківської системи в умовах воєнного стану

Що робити у випадку, якщо картка прострочена/термін дії добігає кінця

На сьогодні, в умовах воєнного стану, здебільшого банки автоматично продовжують термін дії картки.

Є банки, в яких відділення працюють і відвідування є безпечним для життя клієнтів.

В такому випадку можна перевипустити картку в тому відділенні вашого банку, яке працює.

Також у мобільних додатках деяких банків можна подати заявку на продовження терміну дії картки.

Загалом, варто перевірити актуальні умови конкретного банку на сайті, в додатку чи подзвонивши на гарячу лінію.

Можливість взяти кредит під час воєнного стану

У період воєнного стану банки України обмежили видачу всіх видів кредитів, зокрема і кредити на придбання автомобілів під заставу та на придбання квартир/будинків в іпотеку.

Окремі банки не збільшують кредитні лінії по кредитній картці, а також повідомляють, що наразі не видають кредити взагалі та не оформляють розстрочок та не видають нових кредитних карток.

Деякі банки надають кредити клієнтам, але індивідуально залежно від суми та можливостей позичальника і т.д.

Тому, знову ж таки. варто перевіряти “кредитні” умови конкретного банку.

Заборгованість за кредитом: що робити

У випадку наявної заборгованості у Позичальника/боржника за кредитним договором ДО настання “кредитних канікул, дії Банку можуть бути негайними, а саме:

Досудове врегулювання спору:

вимога/повідомлення про наявну заборгованість і способи погашення кредиту засобами поштового чи електронного зв’язку;

повідомлення про наявну заборгованість і способи погашення кредиту через засоби телефонного зв’язку;

здійснення реструктуризації кредиту через погодження із Банком;

здійснення рефінансування (погашення) кредитної заборгованості через отримання нового кредиту у тому ж Банку або іншому за погодження із вашим Банком;

вчинення виконавчого напису нотаріуса і т.д.

Судове врегулювання спору: погашення кредиту у процесі судового провадження до винесення рішення суду; укладення мирової угоди у судовому провадженні або рішення суду.

Виконавче провадження – примусове стягнення за рішенням суду/виконавчим написом нотаріуса.

Особливості

Звертаємо вашу увагу, що 04.03.2022 р. у зв’язку із військовою агресією Росії проти України та введенням на території нашої держави воєнного стану Міністерством юстиції України скеровано:

до Пенсійного фонду України листа щодо припинення відрахувань із пенсій боржників за постановами державних та приватних виконавців;

до Національного банку України листа щодо неврахування банками постанов державних та приватних виконавців про арешт коштів при відкритті боржниками нових рахунків.

Кредитні канікули

Більшість українських банків строком на три місяці, починаючи з 01 березня 2022 року, оголосили так звані «кредитні канікули».

Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Потрібно розуміти, що погашення кредиту не скасовується, а банк на деякий період не нараховує неустойку/штрафні санкції/пеню та інші платежі у разі несвоєчасного виконання умов кредитного договору.

Кредитні канікули – це тільки пауза, тобто відтермінування у розрахунках клієнта з банком під час воєнного стану в країні.

Така «перерва» може стосуватися сплати основної суми кредиту (“тіла” кредиту) так і нарахованих відсотків.

Однак, якщо у Позичальника наявні збереження/грошові кошти на погашення кредиту, то варто сплачувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали те, як працює страхування під час війни.

Фото: Рexels

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