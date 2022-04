Додаткові вихідні за кордоном: коли святкують Великдень 2022 в різних країнах світу

Коли відзначають Великдень у різних країнах світу?

Повномасштабна війна змусила мільйони українців евакуюватися за кордон.

Люди неочікувано для самих себе опинилися в різних куточках світу.

Під час тимчасової еміграції важливо знати про порядки та державні свята в інших країнах.

Дати святкувань та офіційних вихідних відрізняються в різних країнах світу, тож про них варто знати.

Розповідаємо, в які дні відпочиватимуть іноземці по всьому світу на Великдень.

У сусідній католицькій країні, що прийняла найбільшу кількість українських біженців, Великдень у 2022 році святкуватимуть 17 квітня.

Поляки офіційно відпочиватимуть 3 дні: 16, 17 та 18 квітня.

Більшість німців також сповідує католицизм, тож Великдень у цій країні припадає на 17 квітня.

Офіційні вихідні до Великодня в Німеччині триватимуть з 15 по 16 квітня включно.

Чехи також святкують католицький Великдень 17 квітня.

15, 16, 17 та 18 квітня в Чехії цьогоріч будуть вихідними днями.

У цій країні також переважає католицизм, тож Великдень 2022 французи святкуватимуть 17 квітня.

Офіційно відпочиватиме вся Франція 16, 17 та 18 квітня.

А от у цій країні віряни переважно православні, тож Великдень припадає на 24 квітня, так само як в Україні.

Офіційні вихідні в Болгарії триватимуть з 22 до 25 квітня включно.

В Угорщині Великдень святкують за католицьким календарем, тож свято припадає на 17 квітня.

Цьогоріч угорці матимуть на Великдень чотири офіційних вихідних дні:15, 16, 17 та 18 квітня 2022 року.

Італійці сповідують здебільшого католицизм, тож Великдень вони святкуватимуть 17 квітня.

Офіційні вихідні в Італії триватимуть з 15 по 18 квітня включно.

Ця сонячна країна святкуватиме Великдень 2022 також 17 квітня.

Великодні вихідні в Іспанії припадають цьогоріч на 15, 16, 17 та 18 квітня.

Тут переважає православ’я, тож румуни святкують Великдень разом з українцями — 24 квітня.

Офіційними вихідними будуть 22, 23, 24 та 25 квітня 2022 року.

Переважно православна Молдова також святкуватиме Великдень 2022 24 квітня.

Офіційні вихідні дні цьогоріч тут припадають на 22, 23, 24 та 25 квітня.

Ця європейська країна святкуватиме Великдень 17 квітня у 2022 році.

Офіційно відпочиватимуть бельгійці з 15 по 18 квітня включно.

Тут більшість громадян сповідує католицизм, тож Великдень припадає на 17 квітня.

Відпочиватимуть у Нідерландах на Великдень з 16 по 18 квітня включно.

Грузини відзначають Великдень 2022 так само як і Українці — 24 квітня.

Офіційними вихідними днями будуть 22, 23, 24 та 25 квітня.

У Сполучених Штатах святкують Великдень і за католицьким, і за православним календарем, однак без додаткових вихідних.

Тобто, відпочиватимуть американці цьогоріч тільки 16, 17, а також 23 та 24 квітня.

У цій країні переважають католики, тож Великдень 2022 припадає на 17 квітня.

Офіційно відпочиватимуть у Португалії 15, 16 та 17 квітня.

