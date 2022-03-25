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ICTV Ранок 25.03.2022 07:00
25.03.2022 07:00
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Вихідні у квітні 2022: скільки українці відпочиватимуть на Великдень

Вихідні у квітні 2022: скільки українці відпочиватимуть на Великдень

У квітня 2022 українці, які працюють за стандартним п’ятиденним робочим тижнем, матимуть три святкових вихідних дні поспіль.

Пропри бойові дії, влада активно закликає українців повертатися до роботи, тож деякі громадяни вже продовжують працювати за звичним графіком.

Цього місяця в українців буде можливість відпочити на Великдень 3 дні: з 23 по 25 квітня.

Додатковий вихідний буде в понеділок, 25 квітня.

Також по темі: Коли Великдень 2022: дата і традиції світлого свята у православних і католиків Терапевтичний ефект. Ігри для зняття стресу у дітей Турбота про себе в період бойових дій: як допомогти своєму тілу й психіці

Таким чином, усього матимемо 10 вихідних і 20 робочих днів.

Загалом, вихідними днями у квітні 2022 будуть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25 і 30 число.

Вихідні у квітні 2022: календар

календар квітень

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.

Фото: Pexels

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Теги: Великдень, вихідні дні
25.03.2022 07:00



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