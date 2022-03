Вихідні у квітні 2022: скільки українці відпочиватимуть на Великдень

У квітня 2022 українці, які працюють за стандартним п’ятиденним робочим тижнем, матимуть три святкових вихідних дні поспіль.

Пропри бойові дії, влада активно закликає українців повертатися до роботи, тож деякі громадяни вже продовжують працювати за звичним графіком.

Цього місяця в українців буде можливість відпочити на Великдень 3 дні: з 23 по 25 квітня.

Додатковий вихідний буде в понеділок, 25 квітня.

Таким чином, усього матимемо 10 вихідних і 20 робочих днів.

Загалом, вихідними днями у квітні 2022 будуть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25 і 30 число.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як постувати в умовах війни.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.