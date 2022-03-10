Як постувати в умовах війни — роз’яснення від митрополита Епіфанія

Як примати піст в умовах бойових дій?

Війна назавжди змінила життя українців і змусила багатьох ще більше повірити в бога.

Релігія зараз рятує багатьох людей, адже дарує надію на мирне небо над головою.

У більшості вірян виникає логічне питання: як постувати в таких складних умовах, адже відмовлятися від традицій не хочеться.

Митрополит УПЦ Епіфаній розповів, як тримати піст у період війни.

Як постувати під час бойових дій?

Навіщо потрібно постувати?

У своєму дописі на сторінці у Фейсбуці митрополит наголосив на тому, що піст — це процес, у якому поєднуються духовна й тілесна частини людини.

Головна його мета — це всеохопне очищення й покаяння за всі гріхи, тож головним залишається саме філософський аспект посту.

— Війна, у вогненному вирі якої ми зараз живемо, кардинально змінює форму посту, але не може змінити його сутність – самообмеження заради духовної досконалості, — наголосив Епіфаній.

Він наголосив на тому, що цьогоріч піст буде винятковим, адже всі українці чимось жертвують.

А як бути з їжею?

Звісно, якщо у вас є можливість дотримуватися традиційних правил, варто слідувати звичаям.

Та зараз ми опинилися в незвичних умовах, тож усе, до чого ми звикли, змінюється із шаленою швидкістю.

— Безперечно, духовно корисним буде дотримуватися традиції. Але в тому, що стосується їжі, маєте діяти на власний розсуд, відповідно до обставин. Як архіпастир я благословляю вам повне послаблення постових обмежень у їжі, коли цього вимагають зовнішні обставини, — написав митрополит на своїй сторінці.

За словами Епіфанія, тагяр війни значно послаблює нас, тож було б нерозумно додавати ще якісь обмеження до нього.

Що варто робити в період посту?

Милосердя й доброта завжди були ключовими цінностями, які потребувало людство за будь-яких обставин.

Зараз ці якості варто проявляти особливо часто.

— Справи милосердя, моральна і матеріальна підтримка тих, хто поруч, надання розради, притулку, допомоги – все це той піст, який потрібен і нам самим, і нашим ближнім, — запевнив церковний служитель.

Саме духовне очищення в період бойових дій є ключовим для вірян.

А що буде зі службами в храмах?

На жаль, війна вносить свої корективи в церковне життя українців.

Звісно, якщо є можливість, краще відвідати постові служби й перейти до сповіді й причастя.

— Але в місцях бойових дій, під ворожими обстрілами, на тимчасово окупованих територіях слід найперше цінувати життя і безпеку пастиря і пастви. Тому благословляю там, де вимагають обставини військового часу, змінювати час і місце богослужінь та інші уставні норми на розсуд священника, — запевнив митрополит ПЦУ.

Він також порадив тим, хто немає змоги дібратися до храмів, дивитися трансляції служб або молитися самотужки, якщо доступу до телебачення немає.

Так само можна чинити й з причастям та сповіддю. Головне — це наше життя, тож не варто їм зайвий раз ризикувати.

Молитися про прощення можна в домашніх умовах.

Якщо вірянин щиро покається в усіх своїх гріхах, Господь неодмінно пробачить його, де б він це не робив.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Unsplash

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