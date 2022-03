Як постувати в умовах війни — роз’яснення від митрополита Епіфанія

Як примати піст в умовах бойових дій?

Війна назавжди змінила життя українців і змусила багатьох ще більше повірити в бога.

Релігія зараз рятує багатьох людей, адже дарує надію на мирне небо над головою.

У більшості вірян виникає логічне питання: як постувати в таких складних умовах, адже відмовлятися від традицій не хочеться.

Митрополит УПЦ Епіфаній розповів, як тримати піст у період війни.

У своєму дописі на сторінці у Фейсбуці митрополит наголосив на тому, що піст — це процес, у якому поєднуються духовна й тілесна частини людини.

Головна його мета — це всеохопне очищення й покаяння за всі гріхи, тож головним залишається саме філософський аспект посту.

Він наголосив на тому, що цьогоріч піст буде винятковим, адже всі українці чимось жертвують.

Звісно, якщо у вас є можливість дотримуватися традиційних правил, варто слідувати звичаям.

Та зараз ми опинилися в незвичних умовах, тож усе, до чого ми звикли, змінюється із шаленою швидкістю.

За словами Епіфанія, тагяр війни значно послаблює нас, тож було б нерозумно додавати ще якісь обмеження до нього.

Милосердя й доброта завжди були ключовими цінностями, які потребувало людство за будь-яких обставин.

Зараз ці якості варто проявляти особливо часто.

Саме духовне очищення в період бойових дій є ключовим для вірян.

На жаль, війна вносить свої корективи в церковне життя українців.

Звісно, якщо є можливість, краще відвідати постові служби й перейти до сповіді й причастя.

Він також порадив тим, хто немає змоги дібратися до храмів, дивитися трансляції служб або молитися самотужки, якщо доступу до телебачення немає.

Так само можна чинити й з причастям та сповіддю. Головне — це наше життя, тож не варто їм зайвий раз ризикувати.

Молитися про прощення можна в домашніх умовах.

Якщо вірянин щиро покається в усіх своїх гріхах, Господь неодмінно пробачить його, де б він це не робив.

Фото: Unsplash

