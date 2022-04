Як зібрати дитячу аптечку: список ліків, що завжди мають бути під рукою

Як зібрати аптечку з усім необхідним для малюка?

У період бойових дій варто бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Особливо важливо в такі непрості часи дбати про безпеку та здоров’я дітей.

Складена заздалегідь аптечка з усіма медикаментами першої потреби може зберегти життя малечі в критичних ситуаціях.

Маленька рятівна коробочка завжди має бути під рукою, де б ви не перебували.

Розповідаємо, як зібрати аптечку для дитини з усіма необхідними медикаментами.

Дитяча аптечка обов’язково має бути переносною.

Покладіть усі необхідні медикаменти в окрему коробку або пластиковий контейнер.

Зверніть увагу на те, що аптечка має бути водонепроникною, а також захищеною від ударів та світла.

Також слід зазначити, що маленьким дітям за жодних обставин не можна давати ліки у формі капсул, таблеток та драже, а малюкам до одного року не варто застосовувати спреї для носа та горла.

Пам’ятайте, що малюкам можна давати тільки рідини (краплі, сиропи, розчини), а також свічки.

Уважними слід бути й з дозуваннями: вони значно менші, ніж для дорослих людей.

До речі, будьте особливо обачними з йодом, який категорично заборонено застосовувати малюкам до одного року.

Бережіть своїх дітей та будьте здоровими!

Фото: Pexels

