Як зібрати дитячу аптечку: список ліків, що завжди мають бути під рукою

Як зібрати аптечку з усім необхідним для малюка?
У період бойових дій варто бути готовими до будь-якого розвитку подій.
Особливо важливо в такі непрості часи дбати про безпеку та здоров’я дітей.
Складена заздалегідь аптечка з усіма медикаментами першої потреби може зберегти життя малечі в критичних ситуаціях.
Маленька рятівна коробочка завжди має бути під рукою, де б ви не перебували.
Розповідаємо, як зібрати аптечку для дитини з усіма необхідними медикаментами.
Як зібрати аптеку для дитини?
Що має бути в аптечці?
- Жарознижувальний або знеболювальний засіб — ібупрофен або парацетамол (зверніть увагу, що дітям до одного року можна давати тільки ці препарати)
- Засіб для пероральної регідратації
- Судинозвужувальні краплі для носа
- Протиалергічні засоби — внутрішні (сироп або краплі) та місцеві (мазь, гель)
- Антисептичний засіб, що не містить спирту
- Охолоджувальний пакет
- Пінцет
- Ножиці
- Марлевий бинт і серветки
- Рідке мило
- Термометр (безконтактний або електронний)
- Стерильні шприци з різним об’ємом
- Пластирі (рулонний, водостійкий бактерицидний різних форм та розмірів)
Додаткові поради
Дитяча аптечка обов’язково має бути переносною.
Покладіть усі необхідні медикаменти в окрему коробку або пластиковий контейнер.
Зверніть увагу на те, що аптечка має бути водонепроникною, а також захищеною від ударів та світла.
Також слід зазначити, що маленьким дітям за жодних обставин не можна давати ліки у формі капсул, таблеток та драже, а малюкам до одного року не варто застосовувати спреї для носа та горла.Також по темі: Знімаємо стрес у дітей: які заспокійливі можна давати малечі? Безпека за кордоном: 10 правил, які вбережуть вас та вашу дитину Не чинити опору та грати за правилами ворогів: як діяти, якщо ви потрапили в полон з дитиною
Пам’ятайте, що малюкам можна давати тільки рідини (краплі, сиропи, розчини), а також свічки.
Уважними слід бути й з дозуваннями: вони значно менші, ніж для дорослих людей.
До речі, будьте особливо обачними з йодом, який категорично заборонено застосовувати малюкам до одного року.
Бережіть своїх дітей та будьте здоровими!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо в дитини почалась істерика.
Фото: Pexels