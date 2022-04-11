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ICTV Ранок 11.04.2022 10:30
11.04.2022 10:30
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Як зібрати дитячу аптечку: список ліків, що завжди мають бути під рукою

Як зібрати дитячу аптечку: список ліків, що завжди мають бути під рукою

Як зібрати аптечку з усім необхідним для малюка?

У період бойових дій варто бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Особливо важливо в такі непрості часи дбати про безпеку та здоров’я дітей.

Складена заздалегідь аптечка з усіма медикаментами першої потреби може зберегти життя малечі в критичних ситуаціях.

Маленька рятівна коробочка завжди має бути під рукою, де б ви не перебували.

Розповідаємо, як зібрати аптечку для дитини з усіма необхідними медикаментами.

Як зібрати аптеку для дитини?

Що має бути в аптечці?

  • Жарознижувальний або знеболювальний засіб — ібупрофен або парацетамол (зверніть увагу, що дітям до одного року можна давати тільки ці препарати)
  • Засіб для пероральної регідратації
  • Судинозвужувальні краплі для носа
  • Протиалергічні засоби — внутрішні (сироп або краплі) та місцеві (мазь, гель)
  • Антисептичний засіб, що не містить спирту
  • Охолоджувальний пакет
  • Пінцет
  • Ножиці
  • Марлевий бинт і серветки
  • Рідке мило
  • Термометр (безконтактний або електронний)
  • Стерильні шприци з різним об’ємом
  • Пластирі (рулонний, водостійкий бактерицидний різних форм та розмірів)

Додаткові поради

Дитяча аптечка обов’язково має бути переносною.

Покладіть усі необхідні медикаменти в окрему коробку або пластиковий контейнер.

Зверніть увагу на те, що аптечка має бути водонепроникною, а також захищеною від ударів та світла.

Також слід зазначити, що маленьким дітям за жодних обставин не можна давати ліки у формі капсул, таблеток та драже, а малюкам до одного року не варто застосовувати спреї для носа та горла.

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Пам’ятайте, що малюкам можна давати тільки рідини (краплі, сиропи, розчини), а також свічки.

Уважними слід бути й з дозуваннями: вони значно менші, ніж для дорослих людей.

До речі, будьте особливо обачними з йодом, який категорично заборонено застосовувати малюкам до одного року.

Бережіть своїх дітей та будьте здоровими!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти, якщо в дитини почалась істерика.

Фото: Pexels

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Теги: аптечка, війна в Україні, Діти
11.04.2022 10:30
Джерело: МОЗ України



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