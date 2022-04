Безпека за кордоном: 10 правил, які вбережуть вас та вашу дитину

Правила, що вбережуть вас із дитиною за кордоном.

Повномасштабні бойові дії змусили понад 4 мільйони українців виїхати з рідних міст і тікати за кордон, якомога далі від постійних обстрілів.

Громадяни сусідніх країн гостинно приймають біженців, а небайдужі волонтери готові допомогти всіх, хто потребує підтримки.

Однак пильність втрачати не варто: завчасна підготовка до будь-якого перебігу подій може врятувати вам із дитиною життя.

Розповідаємо, яких правил безпеки слід дотримуватися за кордоном.

Заздалегідь сфотографуйте всі паспорти та інші документи, що посвідчують вашу особу, а також особу вашої дитини.

Світлини зліт завантажити в електронне хмарне сховище, аби мати до них доступ, навіть якщо ви втратите телефон.

За жодних обставин не передавайте свій паспорт або документи дитини стороннім особам.

Зловмисники можуть забрати їх нібито для оформлення або для реєстрації.

Офіційні представники влади або волонтери зазвичай носять спеціальну форму, бейдж або перебувають в офіційних установах.

Якщо людина викликає у вас підозру, не соромтеся попросити її показати посвідчення, яке підтверджує приналежність до певної організації.

Така інформаційна бірка допоможе знайти вашу дитину, якщо вона раптом загубиться та її знайдуть дорослі.

Цю записку вкладіть у кишеню штанів або курточки дитини.

Якщо малюк уже дорослий, попросіть його вивчити всю необхідну інформацію.

Залишати дитину в разі потреби можна тільки в офіційних центрах, які призначені для догляду за дітьми.

Ніколи не просіть малознайомих людей пригледіти за дітьми.

Якщо вам необхідно зустрітися з незнайомими людьми, намагайтеся робити це в громадських місцях, де завжди багато людей.

Також варто заздалегідь повідомити близьких та знайомих про місце зустрічі, аби в разі потреби вони знали, де ви перебуваєте.

За можливості постійно перебувайте якомога ближче до дитини в натовпах або людних приміщеннях.

Не відпускайте руку малечі, якщо бачите поряд підозрілих осіб.

Попросіть її не панікувати, залишатися на місці та звертатися за допомогою тільки до людей у формі.

Дитина має знати, що за жодних обставин не можна нікуди йти з невідомими особами, якщо це не працівники соцслужб, патрульні або лікарі.

Довіряйте лише офіційним та надійним інформаційним ресурсам, які публікують інформацію про надання допомоги.

Хорошими джерелами можуть стати:

Якщо ви з дитиною опинилися в небезпеці, телефонуйте до місцевих екстрених служб та звертайтеся до посольства України там, де ви тимчасово проживаєте.

Запам’ятайте номер лінії екстреної допомоги і ЄС: 112.

Pexels

