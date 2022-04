Бути в контакті й озвучувати почуття: як діяти, якщо в дитини почалась істерика?

Що робити, якщо в дитини почалась істерика?

Війна — надскладне випробування для психіки.

У період бойових дій важко і дорослим, і дітям.

Малеча, яка одразу реагує на зовнішні подразники, починає всіма методами привертати до себе увагу, аби відчути захист дорослих.

У таких ситуаціях батькам варто проявити терпіння й співчуття, адже всім зараз доводиться пристосовуватися до нових умов.

Психологиня Світлана Ройз дала кілька порад, що допоможуть стабілізувати стан дитини, у якої почалася істерика.

У такі моменти наших власних сил та опори може не вистачати.

Тому варто взяти в руку якийсь предмет та спертися на щось міцне.

Пам’ятайте про те, що істерика означає психологічну напругу.

Дітям також часом потрібно давати волю своїм негативним емоціям.

Озвучуйте емоції та почуття дитини, якщо вона не чує ваших умовлянь заспокоїтися.

Ставте запитання: “Тобі зараз зовсім складно? Ти злишся або сумуєш? Тобі погано?”.

Дітям під час істерики особливо потрібна увага дорослих, а також тактильний контакт (обійми, будь-які дотики).

Спробуйте взяти дитину на руки й пояснити, що вам так само хочеться додому або в комфортні умови.

Якщо малеча маніпулює вами, почуйте її потребу, однак дайте зрозуміти, що шантаж не пройде.

Якщо дитина зовсім маленька, можна спробувати перефокусувати її увагу на щось.

Це може будь-який предмет або явище.

Після того, як ви відновили контакт із дитиною, а її потреба була почута й усвідомлена вами, можна почати конструктивний діалог.

Перекажіть усе, що сталося до початку істерики й разом зробіть раціональні висновки.

Варто пам’ятати про те, що будь-яка істерика має інерцію й не може одразу ж припинитися.

Дуже важливо правильно діяти після того, як істерика закінчилася.

Варто зберегти відчуття близькості й довіри між вами й дитиною.

Обіймайтеся, торкайтеся мізинчиками й т.д.

Можете вигадати будь-який ритуал для своєрідного примирення.

Фото: Pexels

