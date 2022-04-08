Не чинити опору та грати за правилами ворогів: як діяти, якщо ви потрапили в полон з дитиною

Як діяти, якщо вас із дитиною взяли в заручники?
Окупанти нехтують усіма моральними та правовими нормами.
Вони не шкодують мирне населення, руйнують будинки, обстрілюють машини людей, що намагаються евакуюватися з гарячих точок, а також беруть цивільних у полон.
Загарбники можуть утримувати навіть жінок із дітьми, адже вважають себе безкарними.
Аби врятуватися в такі небезпечній ситуації, важливо знати кілька правил.
Координаторка напрямку психологічної допомоги благодійного фонду Запорука, психологиня Алла Антонова розповіла, що робити, якщо вас із дитиною взяли в заручники.
Як діяти, якщо ви з дитиною потрапили в полон до окупантів?
Кого найчастіше беруть у заручники?
Дуже часто в полон потрапляють говіркі люди або ті, хто навпаки має вигляд пригніченої жертви.
Захоплюють окупанти й людей, що носять дорогі та яскраві речі, а також військову форму.
Спровокувати на викрадення людини окупантів може й символіка на одязі.
Як убезпечити себе?
Аби не потрапити в полон, носіть максимально простий одяг та не одягайте камуфляжні речі.
Поводитися слід стримано й спокійно, не проявляйте агресії.
Потурбуйтеся про власну безпеку й захист дитини: якщо ви перебуваєте в зоні активних бойових дій, не виходьте з укриття без нагальної потреби.
Як зберегти життя, якщо ви потрапили в полон з дитиною?
Кілька простих правил можуть уберегти вас від небезпеки:
- За жодних обставин не намагайтеся активно чинити опір, адже з бунтівниками терористи обходяться значно гірше, ніж зі спокійними заручниками.
- Слідкуйте за своїм тілом: часом воно говорить за нас, навіть коли ми мовчимо. За можливості уникайте прямого зорового контакту з окупантами, дивіться в бік. Не варто дивитися в підлогу, щоб не ставити себе в позицію жертви.
- Не слід намагатися розчулити терористів або потоваришувати з ними, адже їхні дії неможливо передбачити.
- Уважно слухайте правила, які диктують окупанти та дотримуйтесь їх. Не намагайтеся випитати якісь подробиці та додаткові деталі, адже це може розлютити загарбників.
- Налаштуйте себе та дитину на те, що допомога обов’язково надійде й вас звільнять, однак не одразу.
- Пам’ятайте про тих, хто чекає на вас вдома, будуйте плани, згадуйте про щасливі моменти з рідними та близькими, їхні номери телефонів. Ведіть відлік часу.
- Не намагайтеся втручатися в те, що не стосується вас та вашої дитини. Відкрита підтримка інших полонених може викликати агресію з боку терористів, тож співчуття слід проявляти тоді, коли цього ніхто не бачить.
- Не забувайте про елементарні потреби: за будь-якої нагоди ходіть у туалет, їжте, пийте та вмивайтеся, адже наступна така можливість ймовірно з’явиться нескоро.
- У разі штурму лягайте на підлогу якомога далі від вікон та скла, прикрийте голову та захистіть дитину.
Якщо дитина зовсім маленька (від 2 до 5 років), то всю ситуації їй можна подати, як гру.
Згадайте фільм “Життя прекрасне”. За сюжетом молодий тато, який потрапив у концтабір зі своїм сином, сказав малому, що всі події навколо – це гра.
Аби перемогти супротивників, дитині потрібно було якомога менше потрапляти на очі солдатам, не плакати й не скаржитися.
Такий спосіб допоможе малечі адаптуватися до страшної реальності.
Якщо ж ваша дитина вже добре розуміє, що насправді відбувається, вивчіть із нею всі вищенаведені правила й допомагайте одне одному.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вийти з терористичного полону живим.
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