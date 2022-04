Не чинити опору та грати за правилами ворогів: як діяти, якщо ви потрапили в полон з дитиною

Як діяти, якщо вас із дитиною взяли в заручники?

Окупанти нехтують усіма моральними та правовими нормами.

Вони не шкодують мирне населення, руйнують будинки, обстрілюють машини людей, що намагаються евакуюватися з гарячих точок, а також беруть цивільних у полон.

Загарбники можуть утримувати навіть жінок із дітьми, адже вважають себе безкарними.

Аби врятуватися в такі небезпечній ситуації, важливо знати кілька правил.

Координаторка напрямку психологічної допомоги благодійного фонду Запорука, психологиня Алла Антонова розповіла, що робити, якщо вас із дитиною взяли в заручники.

Дуже часто в полон потрапляють говіркі люди або ті, хто навпаки має вигляд пригніченої жертви.

Захоплюють окупанти й людей, що носять дорогі та яскраві речі, а також військову форму.

Спровокувати на викрадення людини окупантів може й символіка на одязі.

Аби не потрапити в полон, носіть максимально простий одяг та не одягайте камуфляжні речі.

Поводитися слід стримано й спокійно, не проявляйте агресії.

Потурбуйтеся про власну безпеку й захист дитини: якщо ви перебуваєте в зоні активних бойових дій, не виходьте з укриття без нагальної потреби.

Кілька простих правил можуть уберегти вас від небезпеки:

Якщо дитина зовсім маленька (від 2 до 5 років), то всю ситуації їй можна подати, як гру.

Згадайте фільм “Життя прекрасне”. За сюжетом молодий тато, який потрапив у концтабір зі своїм сином, сказав малому, що всі події навколо – це гра.

Аби перемогти супротивників, дитині потрібно було якомога менше потрапляти на очі солдатам, не плакати й не скаржитися.

Такий спосіб допоможе малечі адаптуватися до страшної реальності.

Якщо ж ваша дитина вже добре розуміє, що насправді відбувається, вивчіть із нею всі вищенаведені правила й допомагайте одне одному.

Фото: Pexels

