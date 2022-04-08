Не чинити опору та грати за правилами ворогів: як діяти, якщо ви потрапили в полон з дитиною

Як діяти, якщо вас із дитиною взяли в заручники?

Окупанти нехтують усіма моральними та правовими нормами.

Вони не шкодують мирне населення, руйнують будинки, обстрілюють машини людей, що намагаються евакуюватися з гарячих точок, а також беруть цивільних у полон.

Загарбники можуть утримувати навіть жінок із дітьми, адже вважають себе безкарними.

Аби врятуватися в такі небезпечній ситуації, важливо знати кілька правил.

Координаторка напрямку психологічної допомоги благодійного фонду Запорука, психологиня Алла Антонова розповіла, що робити, якщо вас із дитиною взяли в заручники.

Як діяти, якщо ви з дитиною потрапили в полон до окупантів?

Кого найчастіше беруть у заручники?

Дуже часто в полон потрапляють говіркі люди або ті, хто навпаки має вигляд пригніченої жертви.

Захоплюють окупанти й людей, що носять дорогі та яскраві речі, а також військову форму.

Спровокувати на викрадення людини окупантів може й символіка на одязі.

Як убезпечити себе?

Аби не потрапити в полон, носіть максимально простий одяг та не одягайте камуфляжні речі.

Поводитися слід стримано й спокійно, не проявляйте агресії.

Потурбуйтеся про власну безпеку й захист дитини: якщо ви перебуваєте в зоні активних бойових дій, не виходьте з укриття без нагальної потреби.

Як зберегти життя, якщо ви потрапили в полон з дитиною?

Кілька простих правил можуть уберегти вас від небезпеки:

За жодних обставин не намагайтеся активно чинити опір, адже з бунтівниками терористи обходяться значно гірше, ніж зі спокійними заручниками.

Слідкуйте за своїм тілом: часом воно говорить за нас, навіть коли ми мовчимо. За можливості уникайте прямого зорового контакту з окупантами, дивіться в бік. Не варто дивитися в підлогу, щоб не ставити себе в позицію жертви.

Не слід намагатися розчулити терористів або потоваришувати з ними, адже їхні дії неможливо передбачити.

Уважно слухайте правила, які диктують окупанти та дотримуйтесь їх. Не намагайтеся випитати якісь подробиці та додаткові деталі, адже це може розлютити загарбників.

Налаштуйте себе та дитину на те, що допомога обов’язково надійде й вас звільнять, однак не одразу.

Пам’ятайте про тих, хто чекає на вас вдома, будуйте плани, згадуйте про щасливі моменти з рідними та близькими, їхні номери телефонів. Ведіть відлік часу.

Не намагайтеся втручатися в те, що не стосується вас та вашої дитини. Відкрита підтримка інших полонених може викликати агресію з боку терористів, тож співчуття слід проявляти тоді, коли цього ніхто не бачить.

Не забувайте про елементарні потреби: за будь-якої нагоди ходіть у туалет, їжте, пийте та вмивайтеся, адже наступна така можливість ймовірно з’явиться нескоро.

У разі штурму лягайте на підлогу якомога далі від вікон та скла, прикрийте голову та захистіть дитину.

Якщо дитина зовсім маленька (від 2 до 5 років), то всю ситуації їй можна подати, як гру.

Згадайте фільм “Життя прекрасне”. За сюжетом молодий тато, який потрапив у концтабір зі своїм сином, сказав малому, що всі події навколо – це гра.

Аби перемогти супротивників, дитині потрібно було якомога менше потрапляти на очі солдатам, не плакати й не скаржитися.

Такий спосіб допоможе малечі адаптуватися до страшної реальності.

Якщо ж ваша дитина вже добре розуміє, що насправді відбувається, вивчіть із нею всі вищенаведені правила й допомагайте одне одному.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вийти з терористичного полону живим.

Фото: Pexels

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