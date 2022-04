5 причин почати займатися йогою

Чому варто почати займатися йогою?

Навіть в умовах війни не варто забувати про фізичну активність.

Коли не має сил на спорт, а енергія та життєві сили стрімко покидають тебе, на поміч може прийти йога.

Вона корисна не тільки для тіла, а й для емоційного здоров’я, яке вкрай необхідно підтримувати в такі непрості часи.

Ранок у Великому Місті разом з учителем йоги Катериною Демко зібрали для тебе список причин нарешті почати займатися йогою вдома або в групі з інструктором в безпечних регіонах.

Відчути ефект від йоги можна вже за 2 місяці регулярних занять. Достатньо приділяти їй хоча б 15-45 хвилин на день.

Йога – це справжня знахідка для тих, хто хоче покращити здоров’я без ліків.

Хронічні захворювання, головні болі, проблеми зі спиною – заняття здатні усунути цілу низку неприємних симптомів.

Уже за кілька місяців у тебе поліпшиться кровообіг, м’язовий тонус, робота серцево-судинної, дихальної, травної та ендокринної систем організму.

А ще – покращиться імунітет і загальне самопочуття.

Йога – дуже ефективний і безпечний спосіб боротьби із зайвою вагою.

Вона допоможе тобі не тільки схуднути, але й зробити тіло міцним та підтягнутим. Адже деякі асани задіюють глибокі м’язи, відповідальні за стрункий силует.

Користь йоги полягає ще й у тому, що вона допомагає розібратися з емоційними причинами переїдання. А отже – тобі більше не хотітиметься «заїдати» стрес шкідливими солодощами.

Після занять йогою, змінюється емоційний стан, з’являється відчуття спокою, життєрадісності, внутрішньої гармонії, пояснює Катерина.

А от страждання і душевний біль починають розчинятися. Тож уже за пару тижнів тобі вдасться опанувати себе та зменшити стрес, викликаний бойовими діями.

Йога допомагає позбутися перепадів настрою, робить людину більш спокійною та врівноваженою.

А отже – ти більше не зриватимешся на інших.

Навпаки, будеш буквально випромінювати позитивну енергію та зможеш підтримати всіх, хто цього потребує.

Йога допомагає відрегулювати гормональний фон та покращує кровообіг в області малого тазу.

Завдяки цьому, заняття цілюще впливають на репродуктивні функції організму.

Та й задоволення від інтимних стосунків стане в рази більше.

