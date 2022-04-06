5 причин почати займатися йогою

Чому варто почати займатися йогою?

Навіть в умовах війни не варто забувати про фізичну активність.

Коли не має сил на спорт, а енергія та життєві сили стрімко покидають тебе, на поміч може прийти йога.

Вона корисна не тільки для тіла, а й для емоційного здоров’я, яке вкрай необхідно підтримувати в такі непрості часи.

Ранок у Великому Місті разом з учителем йоги Катериною Демко зібрали для тебе список причин нарешті почати займатися йогою вдома або в групі з інструктором в безпечних регіонах.

Відчути ефект від йоги можна вже за 2 місяці регулярних занять. Достатньо приділяти їй хоча б 15-45 хвилин на день.

Навіщо займатися йогою?

Ти станеш здоровіше

Йога – це справжня знахідка для тих, хто хоче покращити здоров’я без ліків.

Хронічні захворювання, головні болі, проблеми зі спиною – заняття здатні усунути цілу низку неприємних симптомів.

Уже за кілька місяців у тебе поліпшиться кровообіг, м’язовий тонус, робота серцево-судинної, дихальної, травної та ендокринної систем організму.

А ще – покращиться імунітет і загальне самопочуття.

Нормалізується вага

Йога – дуже ефективний і безпечний спосіб боротьби із зайвою вагою.

Вона допоможе тобі не тільки схуднути, але й зробити тіло міцним та підтягнутим. Адже деякі асани задіюють глибокі м’язи, відповідальні за стрункий силует.

Крім того, що йога працює з суглобами, дає прекрасну розтяжку й гнучкість, вона так само допомагає створити прекрасну фігуру завдяки силовим практикам, – пояснює Катерина.

Користь йоги полягає ще й у тому, що вона допомагає розібратися з емоційними причинами переїдання. А отже – тобі більше не хотітиметься «заїдати» стрес шкідливими солодощами.

Поліпшиться емоційний стан

Після занять йогою, змінюється емоційний стан, з’являється відчуття спокою, життєрадісності, внутрішньої гармонії, пояснює Катерина.

А от страждання і душевний біль починають розчинятися. Тож уже за пару тижнів тобі вдасться опанувати себе та зменшити стрес, викликаний бойовими діями.

Піднімається рівень енергії, виникає відчуття спокою. Ті завдання, які раніше могли викликати агресію, після занять сприйматимуться спокійніше. А там, де здавалося, що немає виходу із ситуації, знаходяться рішення, – говорить інструкторка з йоги.

Покращаться стосунки з рідними та друзями

Йога допомагає позбутися перепадів настрою, робить людину більш спокійною та врівноваженою.

А отже – ти більше не зриватимешся на інших.

Навпаки, будеш буквально випромінювати позитивну енергію та зможеш підтримати всіх, хто цього потребує.

Зміцняться жіноче здоров’я і чоловіча сили

Йога допомагає відрегулювати гормональний фон та покращує кровообіг в області малого тазу.

Завдяки цьому, заняття цілюще впливають на репродуктивні функції організму.

Та й задоволення від інтимних стосунків стане в рази більше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як прокинутися з допомогою зарядки та отримати заряд енергії на весь день.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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