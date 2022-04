Приборкуємо думки й розслабляємося: дихальна вправа, що допоможе швидко заснути

Як швидко заснути за допомогою дихальної вправи?

Для більшості українців сон став справжньою розкішшю в умовах війни.

Чимало людей не мають можливості лежати в зручному ліжку, адже доводиться ховатися від ворожих обстрілів у бомбосховищах.

Однак часом не можуть заснути й ті, кому пощастило перебувати вдома.

Нав’язливі думки, стрес та паніка — усе це не дає нам розслабитися та поринути у відпочинок.

Аби заспокоїтися та налаштувати організм на сон, насправді достатньо виконати дихальну вправу.

Як саме дихати так, аби швидко заснути? Зараз розповімо!

Спеціальна вправа для сну називається Диханням Місяця.

Започаткували цю вправу буддисти, тож вона може бути знайомою тим, хто займається йогою.

Вправа базується на тому, що людина вдихає повітря лише лівою ніздрею.

Річ у тому, що саме ліву частину тіла буддисти пов’язують із нашою нервовою системою, яка відповідає за сон.

Робити цю практику можна будь-де та будь-коли.

Аби розслабитися й швидко заснути, потрібно:

Виконуйте вправу, поки ваше дихання не сповільниться та тривога не зникне.

Річ у тому, що більшість наших органів іннервуються (тобто, забезпечують зв’язок із центральною нервовою системою) через волокна симпатичної нервової системи, що відповідає за стрес та страх, а також через волокна парасимпатичної нервової системи, що відповідає за відпочинок і перетравлення.

Наш ніс також містить чимало цих нервових закінчень.

Один набір нервів охоплює ліву частину тіла й ніздрю, а інший — праву.

На думку вчених, усі ці волокна мають протилежний ефект.

Таким чином, під дихання через певну ніздрю ми можемо перемикати функції в нашому тілі й впливати на власний стан та спокій.

Фото: Pexels

