Сердечні краплі й дихальні вправи: рятуємося від стресу під час війни

Як заспокоїти нервову систему в умовах бойових дій?

Війна перевернула свідомість усіх українців.

Ранок 24 лютого 2022 року для багатьох став межею між нормальним життям і постійною панікою.

Постійні обстріли, гул сирен, новини про вбитих і поранених — усе це змушує нас нервувати щодня.

У такі непрості часи важливо вміти заспокоюватися, адже паніка блокує нашу здатність швидко діяти в критичних ситуаціях.

Фармацевт Яна Українська розповіла, які засоби в аптечці допоможуть знизити тривожність під час бойових дій.

Фармацевтичний ринок дає покупцям широкий вибір форм заспокійливого.

Можна придбати пігулки, настоянки, капсули або навіть комплекси препаратів (Трикардин, Новопасит і т.д.)

Варто розуміти, що ліки, які продають без рецепта, не мають особливого впливу на нашу нервову систему й найчастіше допомагають через нашу віру в їхню ефективність.

Проте, якщо натуральні заспокійливі (пустирник, пасифлора, валеріана та інші) вам допомагають, сміливо приймайте їх!

До речі, усім відомий гліцин також діє на рівні плацебо.

У ньому немає сильнодійних компонентів, тож його вживання також не завдасть жодної шкоди організму.

Фармацевт наголошує на тому, що корвалол, валокордин і барбовал лише знімуть симтоми, проте якщо ви дійсно відчуваєте прискорене серцебиття, можете випити краплі.

Зверніть увагу й на те, що прискорене серцебиття, спричинене стресом, можна сплутати із серцевим нападом, тож будьте обачними!

У разі серцевого нападу краплі вживати не рекомендоване, краще одразу звернутися за допомогою до лікарів.

Дихальні вправи іноді також бувають дієвими.

Затамовуйте подих і повільно видихайте декілька разів поспіль, це допоможе нормалізувати дихальний процес і зняти напругу.

Не забувайте й про те, що іноді відверта розмова з близькою людиною може допомогти перестати панікувати краще за будь-які ліки.

Психологи також радять якомога частіше відволікатися від приголомшливих новин на прості буденні справи: прибирання, читання, перегляд фільмів.

Пийте солодкий чай із травами й не соромтеся своїх емоцій: плакати й нервувати — це нормально в період війни!

Фото: Pexels

