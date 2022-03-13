Сердечні краплі й дихальні вправи: рятуємося від стресу під час війни

Як заспокоїти нервову систему в умовах бойових дій?
Війна перевернула свідомість усіх українців.
Ранок 24 лютого 2022 року для багатьох став межею між нормальним життям і постійною панікою.
Постійні обстріли, гул сирен, новини про вбитих і поранених — усе це змушує нас нервувати щодня.
У такі непрості часи важливо вміти заспокоюватися, адже паніка блокує нашу здатність швидко діяти в критичних ситуаціях.
Фармацевт Яна Українська розповіла, які засоби в аптечці допоможуть знизити тривожність під час бойових дій.
Засоби, що допоможуть заспокоїти нервову систему в умовах війни
Заспокійливі препарати
Фармацевтичний ринок дає покупцям широкий вибір форм заспокійливого.
Можна придбати пігулки, настоянки, капсули або навіть комплекси препаратів (Трикардин, Новопасит і т.д.)
Варто розуміти, що ліки, які продають без рецепта, не мають особливого впливу на нашу нервову систему й найчастіше допомагають через нашу віру в їхню ефективність.
— У разі застосування валеріани, наприклад, ваша психіка працює за таким принципом: ви випили настоянку, тобто зробили крок до полегшення стану — психіці легшає й це працює, — зазначає Яна Українська.
Проте, якщо натуральні заспокійливі (пустирник, пасифлора, валеріана та інші) вам допомагають, сміливо приймайте їх!
До речі, усім відомий гліцин також діє на рівні плацебо.
У ньому немає сильнодійних компонентів, тож його вживання також не завдасть жодної шкоди організму.
Краплі для серця
Фармацевт наголошує на тому, що корвалол, валокордин і барбовал лише знімуть симтоми, проте якщо ви дійсно відчуваєте прискорене серцебиття, можете випити краплі.
Слід зауважити, що краплі викликають звикання, тож не зловживайте!
Зверніть увагу й на те, що прискорене серцебиття, спричинене стресом, можна сплутати із серцевим нападом, тож будьте обачними!
У разі серцевого нападу краплі вживати не рекомендоване, краще одразу звернутися за допомогою до лікарів.Також по темі: Без лікарів: як збити температуру в домашніх умовах Де купити ліки в Києві: інтерактивна карта аптек, які працюють Лікарі на зв'язку: як отримати медичну допомогу по телефону
Як зняти стрес без медикаментів?
Дихальні вправи іноді також бувають дієвими.
Затамовуйте подих і повільно видихайте декілька разів поспіль, це допоможе нормалізувати дихальний процес і зняти напругу.
Не забувайте й про те, що іноді відверта розмова з близькою людиною може допомогти перестати панікувати краще за будь-які ліки.
Психологи також радять якомога частіше відволікатися від приголомшливих новин на прості буденні справи: прибирання, читання, перегляд фільмів.
Пийте солодкий чай із травами й не соромтеся своїх емоцій: плакати й нервувати — це нормально в період війни!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати онлайн-консультацію психолога.
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