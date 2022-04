Заряд на весь день під час війни: 10 речей, які потрібно зробити до 10 ранку в період війни

Ранок — особлива й магічна пора, коли все навкруги пробуджується й оживає навіть у такі непрості часи.

Від того, що ми робимо одразу після підйому, насправді залежить подальша продуктивність, яка нам зараз особливо потрібна для боротьби з ворогом.

Не варто розсіюватися на багато справ одночасно.

Чіткий план твого ранку — запорука успішного дня, у який ти можеш зробити щось корисне для країни або підтримати близьких.

Ранок у Великому місті підготував для тебе 10 справ, які важливо зробити до 10 ранку, аби день пройшов добре, наскільки це можливо під час бойових дій.

Вода — невід’ємна складова ранку, що дає нам життя.

Не можеш швидко прокинутися після того, як задзвенів будильник? Склянка чистої води тобі допоможе!

До речі, якщо додати до прохолодної рідини скибочку лимона, вона стане значно кориснішою.

Сік лимона покращує обмін речовин в організмі й виводить токсини, а вода допомагає прийти до тями й запустити всі необхідні процеси в тілі.

Досить банальний пункт, який більшість, на жаль пропускає вранці.

Хтось виправдовує себе браком часу, а хтось навіть не заперечує того, що лінується.

Не нехтуй ранковою зарядкою, адже якщо робити її систематично, можна побачити позитивні зміни в організмі вже за кілька тижнів!

Не варто робити занадто тяжкі навантаження.

Кілька простих вправ, йога чи розтяжка принесуть набагато більше користі одразу після пробудження, ніж десятки перетягання важких предметів чи віджимання.

Війна — це не привід нехтувати своїм здоров’ям.

У період холодів так не хочеться вилазити з-під теплої ковдри.

Багато хто з нас у цей час вмивається тільки теплою водою, аби зігрітися, а дарма.

Ванні процедури вранці краще закінчувати прохолодною водичкою, аби отримати заряд свіжості й енергії, адже тепла вода, навпаки, розслабляє.

Бадьорість у наш час потрібна всім, аби підтримувати одне одного й долучатися до боротьби з окупантами.

Отож, якщо маєш доступ до душу, неодмінно почни з нього ранок.

Навіть у період війни важливо планувати свої справи, аби не падати духом і не занепадати духом.

Для кожного з нас неймовірно важливо чітко систематизувати всі наші дії.

Не полінуйся вранці взяти ручку з папірцем і виписати усе, що збираєшся робити протягом дня.

Візуалізація допомагає створити цілісну картинку наших справ.

Ранковий плейлист просто незамінний для багатьох.

Вдало підібрана музика покращить настрій і зробить звичну рутину приємнішою.

Більшість думає, що під час бойових дій музику слухати взагалі недоречно, адже навкруги страждають люди.

Однак це не так.

Бойовий дух і настрій навпаки зараз необхідні, як ніколи, а вдало підібрана музика надасть мотивації й сил.

Отож, вмикай навушники або динамік, якщо маєш змогу.

На перший погляд, марна трата часу, проте це зовсім не так!

Повага й любов до себе необхідні кожному.

Подякуй собі за те, що ти не втрачаєш віру в перемогу, своєму тілу – за те, що воно здорове, життю – за можливість спілкуватися з рідними під час війни.

Така щоденна практика допомагає підвищити самооцінку відчути бажану гармонію за таких складних обставин.

У наш час більшість людей одразу після пробудження заходять у соцмережі й читають приголомшливі новини, від яких потім приходять до тями протягом усього дня.

Звісно, за умов війни потрібно бути обізнаними в ситуації, але часом від новин слід відпочивати.

Золоте правило вранці: ніякого Інстаграму, Фейсбуку тощо.

Ти можеш витратити цей час із набагато більшою користю та без шкоди ля емоційного стану.

Наше тіло особливо потребує турботи в такий непростий період.

Не полінуйся зробити корисну зволожувальну маску чи накласти патчі під очі, якщо в тебе є така можливість.

Догляд за собою допомагає відчути себе бажаною чи бажаним, а також надихає й покращує настрій, який допомагає вірити в те, що зовсім скоро життя стане таким спокійним, як і до війни.

Не варто нехтувати першим прийомом їжі за день.

Чим раніше ти наситиш організм поживними речовинами, тим краще він працюватиме.

Бутерброди чи солодощі — не найкраща ідея для ранкового перекусу.

Ідеальний сніданок має містити жири, білки й вуглеводи.

Рутина засмоктує нас щодня більше й більше.

Ми часто відчуваємо незрозумілу нам важкість і апатію, а все через некомфортні умови для життя.

Не полінуйся прибрати усе зайве з місць, у яких ти проводиш найбільше часу вранці.

Порядок удома сприяє “порядку в голові”.

Навіть якщо ти змушений чи змушена перебувати в укритті, облаштуй його, аби тобі було комфортно.

