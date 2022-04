Домогти може кожен: як підтримати економіку України під час війни

Я кожен українець може допомогти економіці в умовах бойових дій?

Війна руйнує всі сфери нашого життя.

Вона залишає мирних жителів без домівок та їжі, знищує інфраструктуру міст, убиває невинних громадян.

Бойові дії завдають сильного удару й по економіці: міжнародна логістика зараз призупинена через закриті аеропорти, експорт неможливий, великі виробництва закриваються одне за одним.

У такі непрості часи ми маємо згуртуватися й усі разом допомогти нашій країні триматися на плаву.

Віцепрезидент однієї з потужних ІТ-фірм Роман Павлюк розповів, який вклад в економіку можуть зробити українці, аби зупинити її занепад.

Не жертвуйте своїм робочим часом, якщо ваша компанія ще продовжує працювати під час бойових дій.

Волонтерство — це добре, але ви так само допоможете країні, якщо продовжите виконувати посадові обов’язки.

Не варто поливати брудом власників бізнесу, які залишилися на ринку після початку війни, адже саме на них зараз і тримається наша послаблена економіка.

Якщо маєте певні збереження або продовжуєте отримувати зарплатню, сміливо витрачайте гроші, так само як і до війни.

Платіть податки, оплачуйте послуги малого бізнесу, купуйте речі й різноманітні курси.

Саме ваші щоденні невеличкі вклади допоможуть бодай трохи зміцнити економіку.

Порада для підприємців: за жодних обставин не припиняйте роботу, якщо ваш бізнес розташований у відносно безпечних зонах зараз (західна Україна).

Не залишайте людей без робочих місць, якщо для цього немає вагомої причини!

Через бойові дії Україну покинуло вже понад 2 мільйони громадян.

Якщо ви також були змушені евакуюватися, шукайте роботу закордоном якомога швидше.

Ваші мінімальні грошові перекази на допомогу армії або мирному населенню зараз дуже знадобляться Україні.

Зараз наші програмісти — основні годувальники країни, адже саме їхня сфера продовжує функціонувати в умовах війни й приносити дохід.

Якщо ви працюєте в ІТ-сфері й евакуюєтеся закордон, не полишайте українські компанії.

Продовжуйте працювати на рідних роботодавців і сплачувати податки, які допоможуть нашій економіці не потонути через російський напад.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.