Домогти може кожен: як підтримати економіку України під час війни

Я кожен українець може допомогти економіці в умовах бойових дій?
Війна руйнує всі сфери нашого життя.
Вона залишає мирних жителів без домівок та їжі, знищує інфраструктуру міст, убиває невинних громадян.
Бойові дії завдають сильного удару й по економіці: міжнародна логістика зараз призупинена через закриті аеропорти, експорт неможливий, великі виробництва закриваються одне за одним.
У такі непрості часи ми маємо згуртуватися й усі разом допомогти нашій країні триматися на плаву.
Віцепрезидент однієї з потужних ІТ-фірм Роман Павлюк розповів, який вклад в економіку можуть зробити українці, аби зупинити її занепад.
Як кожен українець може підтримати економіку в умовах війни?
Тримайтеся за робоче місце
Не жертвуйте своїм робочим часом, якщо ваша компанія ще продовжує працювати під час бойових дій.
Волонтерство — це добре, але ви так само допоможете країні, якщо продовжите виконувати посадові обов’язки.
Не варто поливати брудом власників бізнесу, які залишилися на ринку після початку війни, адже саме на них зараз і тримається наша послаблена економіка.
Не припиняйте оборот коштів
Якщо маєте певні збереження або продовжуєте отримувати зарплатню, сміливо витрачайте гроші, так само як і до війни.
Платіть податки, оплачуйте послуги малого бізнесу, купуйте речі й різноманітні курси.
Саме ваші щоденні невеличкі вклади допоможуть бодай трохи зміцнити економіку.
Боріться за бізнес до останнього
Порада для підприємців: за жодних обставин не припиняйте роботу, якщо ваш бізнес розташований у відносно безпечних зонах зараз (західна Україна).
Не залишайте людей без робочих місць, якщо для цього немає вагомої причини!
Закордонна допомога
Через бойові дії Україну покинуло вже понад 2 мільйони громадян.
Якщо ви також були змушені евакуюватися, шукайте роботу закордоном якомога швидше.
Ваші мінімальні грошові перекази на допомогу армії або мирному населенню зараз дуже знадобляться Україні.Також по темі: Допомагаємо зупинити окупантів: як користуватися чат-ботом єВорог Допомога онкохворим в умовах війни: відкриті онкоцентри в Києві Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців
Окреме прохання до IT-бізнесу
Зараз наші програмісти — основні годувальники країни, адже саме їхня сфера продовжує функціонувати в умовах війни й приносити дохід.
Якщо ви працюєте в ІТ-сфері й евакуюєтеся закордон, не полишайте українські компанії.
Продовжуйте працювати на рідних роботодавців і сплачувати податки, які допоможуть нашій економіці не потонути через російський напад.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії просто зараз.
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