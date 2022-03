Допомагаємо зупинити окупантів: як користуватися чат-ботом єВорог

Як повідомити про пересування ворога через чат-бот єВорог.

Страшна війна згуртувала українців, як ніколи раніше.

Усі громадяни готові віддати останнє, аби підтримати тих, хто дійсно цього потребує.

Щедрі люди за перший день війни пожертвували нашим захисникам більше грошей, аніж за весь попередній рік.

Допомогти знешкодити ворога тепер стало ще простіше: для навіть не потрібно виходити з дому.

Розповідаємо, як користуватися чат-ботом від ЗСУ “єВорог”.

Мінцифри надало всім користувачам чітку інструкцію, яка допоможе якомога чіткіше повідомити інформацію про пересування окупантів:

Щоб почати користуватися ботом, уведіть у пошукову стрічку в телеграмі: @evorog_bot

Українці також додатково можуть переглянути відеоінструкцію:

Уся надана інформація після детальної перевірки потрапляє в штаби ЗСУ, що допомагає оперативно знищувати ворожі групи.

Будьмо небайдужими! Кожен із нас сьогодні може допомогти зупинити ворога, аби вже завтра святкувати омріяну перемогу над окупантами.

