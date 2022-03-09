Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців

Найбільші телеграм-канали для тих, хто хоче виїхати під час війни.
Бойові дії загартувати й об’єднали українців, як ніколи раніше.
Тисячі людей з усіх куточків країни роблять усе можливе, аби бодай чимось допомогти наших хоробрим захисникам і мирному населенню, що опинилось у складних умовах.
Небайдужі громадяни підтримують тих, кому це зараз дійсно потрібно.
Українці також активно створюють сервіси й різні спільноти в соцмережах, де можна отримати корисні поради й знайти транспорт для виїзду з небезпечних зон.
Розповідаємо про корисні канали в Телеграмі для тих, хто змушений виїхати з міста або країни.
Найбільші Telegram-канали для біженців
Помогаем уехать
Чат знадобиться українцям, що планують покинути рідне місто й буде корисним для громадян, які залишаються вдома й потребують ліків, їжі або фінансової підтримки.
Перейшовши за спеціальним посиланням, можна зробити пожертву й ознайомитися зі звітами про витрачені раніше кошти.
У чаті щоденно публікується корисна інформація й контакти волонтерів, що готові безкоштовно вивезти біженців із різних куточків України.
Посилання: Помогаем уехать
Група також має спеціальний бот, у якому за кілька хвилин можна знайти доступний транспорт для виїзду з будь-якого населеного пункту.
Нам по дорозі
Ще один корисний бот, у якому можна знайти попутників у будь-яке місто.
“Нам по дорозі” з’єднує водіїв і пасажирів, що прямують в одному напрямку по Україні.
Після запуску бота достатньо обрати пункт призначення й кількість необхідних міст, а далі чекати на інформацію про водія, що зможе вас доставити.
Щоб перейти в бот, уведіть у стрічці пошуку в Телеграм: @nampodorozi_bot
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Helplist.io
Сервіс працює поза Телеграмом, але ми не могли про нього не згадати.
Сайт дає можливість створювати запити про допомогу й оперативно її надавати.
На платформі можна попросити ліки, їжу або ж транспорт, необхідний для виїзду з певного міста.
Посилання: helplist.io
Фото: Unsplash