Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців

Найбільші телеграм-канали для тих, хто хоче виїхати під час війни.

Бойові дії загартувати й об’єднали українців, як ніколи раніше.

Тисячі людей з усіх куточків країни роблять усе можливе, аби бодай чимось допомогти наших хоробрим захисникам і мирному населенню, що опинилось у складних умовах.

Небайдужі громадяни підтримують тих, кому це зараз дійсно потрібно.

Українці також активно створюють сервіси й різні спільноти в соцмережах, де можна отримати корисні поради й знайти транспорт для виїзду з небезпечних зон.

Розповідаємо про корисні канали в Телеграмі для тих, хто змушений виїхати з міста або країни.

Чат знадобиться українцям, що планують покинути рідне місто й буде корисним для громадян, які залишаються вдома й потребують ліків, їжі або фінансової підтримки.

Перейшовши за спеціальним посиланням, можна зробити пожертву й ознайомитися зі звітами про витрачені раніше кошти.

У чаті щоденно публікується корисна інформація й контакти волонтерів, що готові безкоштовно вивезти біженців із різних куточків України.

Посилання: Помогаем уехать

Група також має спеціальний бот, у якому за кілька хвилин можна знайти доступний транспорт для виїзду з будь-якого населеного пункту.

Ще один корисний бот, у якому можна знайти попутників у будь-яке місто.

“Нам по дорозі” з’єднує водіїв і пасажирів, що прямують в одному напрямку по Україні.

Після запуску бота достатньо обрати пункт призначення й кількість необхідних міст, а далі чекати на інформацію про водія, що зможе вас доставити.

Щоб перейти в бот, уведіть у стрічці пошуку в Телеграм: @nampodorozi_bot

Сервіс працює поза Телеграмом, але ми не могли про нього не згадати.

Сайт дає можливість створювати запити про допомогу й оперативно її надавати.

На платформі можна попросити ліки, їжу або ж транспорт, необхідний для виїзду з певного міста.

Посилання: helplist.io

