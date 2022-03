Допомога онкохворим в умовах війни: відкриті онкоцентри в Києві

Де в Києві продовжують приймати онкохворих?

Жахлива війна щодня продовжує забирати сотні життів невинних людей.

Під загрозою опинилися не тільки мешканці міст, де йдуть активні бої.

Під час бойових дій страждають і хворі люди, що не мають змоги вчасно отримати необхідну допомогу.

Київські онкоцентри попри небезпеку продовжують приймати пацієнтів, яким зараз життєво необхідна підтримка лікарів.

Розповідаємо, куди звертатися онкохворим у Києві під час війни.

На сторінці Київської міської ради у Фейсбуці вказаний номер, за яким можна звертатися щодня з 10.00 до 13.00.

Контакти гарячої лінії: (044) 365 07 62

Київський онкоцентр продовжує приймати пацієнтів попри воєнний режим.

Відділення хіміотерапії зараз розраховане на 20 ліжкомісць.

Працює й відділення для невиліковний онкохворих, ще також розташовано 20 ліжок.

За додатковою інформацією можна звернутися за вказаними номерами телефонів.

Бережіть себе та близьких, адже всім нам зараз потрібні сили, аби подолати підступного ворога!

