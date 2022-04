З любов’ю в серці та на тілі: добірка ідей для патріотичних тату

Оригінальні ідеї патріотичних татуювань.

Загарбники всіма силами намагалися зламати нас та знищити нашу національну свідомість.

Однак своїми діями вони лиш підживили любов українців до Батьківщини.

Під час війни громадяни об’єдналися з неймовірною силою та полюбили рідну країну ще дужче, а вимушений тимчасовий переїзд змусив багатьох цінувати свою землю, як ніколи раніше.

Для тих, хто бажає закарбувати свою любов до України назавжди, тату-майстри почали створювати патріотичні татуювання, попит на які останнім часом неабияк зріс.

Ранок у Великому Місті зібрав найкрасивіші та найоригінальніші ідеї для патріотичних тату.

Фото: Pexels

