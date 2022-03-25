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ICTV Ранок 25.03.2022 09:33
25.03.2022 09:33
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Уже вдесяте, ювілей! Добірка мемів про легендарну Чорнобаївку

Уже вдесяте, ювілей! Добірка мемів про легендарну Чорнобаївку

Добірка найкращих мемів про село Чорнобаївка.

Попри всі негативні аспекти війни, вона породжує нових героїв.

Чого лише варті київський привид, жінка, що сказала військовому покласти насіння соняшника в кишеню, аби він потім удобрив землю, та чоловік, що намагався зупинити танк голими руками.

Легендарним стало й село Чорнобаївка в Херсонській області, у якому загарбники нещодавно зазнали поразки вже вдесяте.

Навіть у такі непрості часи люди знаходять у собі сили глузувати з немічних окупантів і створювати воєнні жарти про героїчне селище.

Ранок у Великому Місті підготував добірку найвлучніших мемів про Чорнобаївку, які піднімуть настрій та бойовий дух.

Найкращі меми про Чорнобаївку

Жартують про неймовірно стійке село навіть найвідоміші політики України. Наприклад, ось такий пост опублікував на своїй сторінці Олексій Арестович після ювілейної 10 поразки окупантів у Чорнобаївці:

чорнобаївка мем

мем про чорнобаївку
Найпопулярніший курорт серед російських окупантів: нові меми про Чорнобаївку

 

чорнобаївка мем

Фото Найкращі меми про Чорнобаївку 22 березня 2022

Фото Найкращі меми про Чорнобаївку 22 березня 2022

Якби всі 7 частин культової книги про Гаррі Поттера писали за українськими мотивами, вони б мали такі назви:

Фото Найкращі меми про Чорнобаївку 22 березня 2022

 

Також по темі: Рятуємося гумором: як українці сміються з Росії під час війни Діти проти війни: малюнки від маленьких українців, що розчулять кожного ТОП-5 чоловіків, які підкорили серця українок час війни

Фото Найкращі меми про Чорнобаївку 22 березня 2022

Возможно, это изображение (4 человека и текст «олексйг олоб буцький и тут OH говорит: A съездит B’ чернобаевку ещё раз и узнайте, что с 6-ю предыдущими группами!»)

мем чорнобаївка

мем чорнобаївка

мем чорнобаївка

Гумор — ще одна наша зброя проти ворогів.

З таким завзяттям і єдністю ми точно переможемо дуже скоро!

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку мемів про Олексія Арестовича.

Головне фото: lekhner

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Теги: війна в Україні, меми
25.03.2022 09:33



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