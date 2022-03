Уже вдесяте, ювілей! Добірка мемів про легендарну Чорнобаївку

Добірка найкращих мемів про село Чорнобаївка.

Попри всі негативні аспекти війни, вона породжує нових героїв.

Чого лише варті київський привид, жінка, що сказала військовому покласти насіння соняшника в кишеню, аби він потім удобрив землю, та чоловік, що намагався зупинити танк голими руками.

Легендарним стало й село Чорнобаївка в Херсонській області, у якому загарбники нещодавно зазнали поразки вже вдесяте.

Навіть у такі непрості часи люди знаходять у собі сили глузувати з немічних окупантів і створювати воєнні жарти про героїчне селище.

Ранок у Великому Місті підготував добірку найвлучніших мемів про Чорнобаївку, які піднімуть настрій та бойовий дух.

Жартують про неймовірно стійке село навіть найвідоміші політики України. Наприклад, ось такий пост опублікував на своїй сторінці Олексій Арестович після ювілейної 10 поразки окупантів у Чорнобаївці:

Якби всі 7 частин культової книги про Гаррі Поттера писали за українськими мотивами, вони б мали такі назви:

Гумор — ще одна наша зброя проти ворогів.

З таким завзяттям і єдністю ми точно переможемо дуже скоро!

