Найкраще заспокійливе й фаворит усіх жінок: добірка мемів про Олексія Арестовича

Добірка мемів про Олексія Арестовича.
У період бойових дій українські політики остаточно завоювали довіру народу.
З ними люди починають свій ранок під час війни, і з ними вони обідають та засинають.
Здатність деяких представників політичної еліти заспокоювати населення просто вражає.
Відтак, радник голови офісу президента України Олексій Арестович завоював прихильність мільйонів українок і став героєм численних жартів у мережі.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку найкращих мемів про Арестовича, які підбадьорять у такий непростий час.
Добірка найкращих мемів з Олексієм Арестовичем
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці сміються з Росії під час війни.
Фото: Олексій Арестович