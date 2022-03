Найкраще заспокійливе й фаворит усіх жінок: добірка мемів про Олексія Арестовича

Добірка мемів про Олексія Арестовича.

У період бойових дій українські політики остаточно завоювали довіру народу.

З ними люди починають свій ранок під час війни, і з ними вони обідають та засинають.

Здатність деяких представників політичної еліти заспокоювати населення просто вражає.

Відтак, радник голови офісу президента України Олексій Арестович завоював прихильність мільйонів українок і став героєм численних жартів у мережі.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку найкращих мемів про Арестовича, які підбадьорять у такий непростий час.

