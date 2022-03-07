Патріотичні аватарки для соцмереж: як зробити

Українці масово виставляють патріотичні аватарки.
Соціальні мережі заповнили патріотичні фото, зокрема користувачі виставляють арт-аватарки на фоні українського прапора.
Такий флешмоб має на меті об’єднати жителів країни у цей непростий час.
Ранок у Великому Місті розповідає, як зробити патріотичну аватарку.
Як зробити патріотичну аватарку для соціальних мереж
Фоторедактор
Найпростіший спосіб — це скористуватись фоторедактором PhotoLab.
Для того, щоб обробити фото потрібно:
- Завантажити додаток;
- До обраної фотографії застосувати відповідний фільтр та замінити фон;
- Готове фото завантажити на телефон.
Окрім фону у вигляді прапора, також можна додати напис. Наприклад, Stop the war.
Якщо не хочете качати додаток, можна зробити аватарку прямо на сайті.
Важливо! Виявилося, що розробником програми є росіянин Віктор Сажин.
Чоловік підтримує російське вторгнення на територію України та називає це “єднанням народів”.
Не виключено, що програма може збирати дані, тому в умовах війни краще його оминати.
Альтернативний спосіб
Можна замовити індивідуальний поп-арт в українських художників.
Зазвичай, за створення такої аватарки вони беруть символічну суму, а отримані гроші пересилають на потреби української армії.
Певні художники роблять аватарки безкоштовно.
Створенням патріотичних аватарок займаються багато користувачів Instagram.
Наприклад, замовити українську аватарку можна на сторінках kristen_kris_tina чи julieta_kl__.Також по темі: Як переказати гроші українській армії в Дії: інструкція Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту Європейська допомога: де українців готові прийняти за спрощеною процедурою
Як зробити патріотичну аватарку вдома
Також створити патріотичну аватарку можна вдома самостійно.
Наприклад, сфотографуватися з українським прапором, або написати на папері будь-яке патріотичне гасло.
Тут можна проявити свою креативність.
Нагадаємо, раніше ми показували дитячі малюнки про війну в Україні.
Фото: Рexels