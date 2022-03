Патріотичні аватарки для соцмереж: як зробити

Українці масово виставляють патріотичні аватарки.

Соціальні мережі заповнили патріотичні фото, зокрема користувачі виставляють арт-аватарки на фоні українського прапора.

Такий флешмоб має на меті об’єднати жителів країни у цей непростий час.

Ранок у Великому Місті розповідає, як зробити патріотичну аватарку.

Найпростіший спосіб — це скористуватись фоторедактором PhotoLab.

Для того, щоб обробити фото потрібно:

Окрім фону у вигляді прапора, також можна додати напис. Наприклад, Stop the war.

Якщо не хочете качати додаток, можна зробити аватарку прямо на сайті.

Важливо! Виявилося, що розробником програми є росіянин Віктор Сажин.

Чоловік підтримує російське вторгнення на територію України та називає це “єднанням народів”.

Можна замовити індивідуальний поп-арт в українських художників.

Зазвичай, за створення такої аватарки вони беруть символічну суму, а отримані гроші пересилають на потреби української армії.

Певні художники роблять аватарки безкоштовно.

Створенням патріотичних аватарок займаються багато користувачів Instagram.

Наприклад, замовити українську аватарку можна на сторінках kristen_kris_tina чи julieta_kl__.

Також створити патріотичну аватарку можна вдома самостійно.

Наприклад, сфотографуватися з українським прапором, або написати на папері будь-яке патріотичне гасло.

Тут можна проявити свою креативність.

Фото: Рexels

