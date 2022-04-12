Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України

Добірка пісень про війну в Україні.

Увесь світ зараз захоплюється силою й мужністю українського народу.

Попри страх за власне життя ми продовжуємо виборювати право на незалежність і свободу.

Українці продовжують знищувати окупантів не тільки зброєю, а й словом.

Нашу творчість приховувала й гнітила радянська влада, проте вона щоразу відроджувалась, немов фенікс.

В період бойових дій дуже важливо не падати духом, а мистецтво — найкращі ліки від суму й бажання здатися.

Ранок у Великому Місті підготував добірку пісень про страшні події в Україні.

Пісні про війну в Україні, що змусять замислитися кожного

THE HARDKISS – Як ти?

Із просто запитання, яке стало символом любові, тепер починається кожен ранок будь-якого українця.

Популярний рок-гурт The Hardkiss присвятив свою наву пісню всім найближчим людям, які турбуються одне про одного під час страшної війни.

У новому треку солістка гурту Юлія Саніна втілила всю тугу й лють, викликані вторгненням окупантів в Україну:

— Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть і лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викричати цей біль, — заявила співачка.

Глибокий текст пісні справді пробирає до мурашок, адже всю злість, яку Саніна описала в пісні, відчуває кожен, хто змушений страждати через напад ворогів.

Pink Floyd, Андрій Хливнюк — Hey Hey Rise Up

Культовий та всесвітньо відомий гурт Pink Froyd повернулися на музичну арену, аби підірвати всі хітпаради новою піснею, що присвячена Україні.

Лейтмотивом композиції Hey Hey Rise Up стала українська народна пісня “Ой, у лузі червона калина” у виконанні Андрія Хливнюка, що вже стала своєрідним символом нашої боротьби за свободу й незалежність.

До речі, увесь дохід від прослуховування нової пісні британський рок-гурт направить на гуманітарну допомогу нашій Батьківщині.

Jerry Heil, Вірка Сердючка — Геть з України, москаль некрасивий

Такого поєднання сучасної музики та культової фрази Вірки Сердючки не очікував ніхто, однак війна робить свою справу й надихає українців на небачені речі.

Відтак, популярна українська співачка Jerry Heil зробила свій ремейк української народної “Ой на горі та й женці жнуть”, а головною родзинкою треку стала знаменита фраза: “Геть з України, москаль некрасивий”.

У своїй пісні Jerry Heil підкреслила захоплення трьома українськими політиками, імена яких знають далеко поза межами нашої Батьківщини, та незламними ЗСУ.

Кім, Арестович та Зеленський стали справжніми козаками, що обороняють рідну землю від загарбників, тож вони точно заслуговують на те, щоб бути оспіваними.

Probass та Hardi — Доброго вечора, ми з України!

Шалене поєднання українських мотивів та сучасної електронної музики не залишать байдужими нікого.

Трек уже давно став символом українського духу та опору, який ми завзято чинимо проти окупантів.

До речі, головною фразою пісні стала цитата славнозвісного голови Миколаївської ОДА : “Дорого вечора, ми з України”.

Популярність композиції-символу боротьби України із загарбниками з кожним днем набирає все більше обертів та захоплює соцмережі.

Андрій Хливнюк, NK, Джамала та інші — Ой, у лузі червона калина

Пісня, що по-справжньому пробирає до мурашок.

Нещодавно найпопулярніші українські виконавці виконали культову українську пісню разом.

До запису співаки, що зараз розкидані по різних куточках України, долучилися онлайн.

Композицію заспівали Джамала, Настя Каменських, Наталя Могилевська, Epolets, Леся Нікітюк, Оля Полякова, ХАС, Єгор Крутоголов, Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Діма Каднай, Павло Зібров та Юрій Ткач.

Починає пісню Андрій Хливнюк, який виконав композицію акапельно на Софіївській площі, а далі до нього по черзі приєднуються колеги по цеху.

Найпотужніші голоси України об’єдналися, аби вчергове показати незламність і силу нашого народу.

BrainStorm — Моя пісня

Відомий латвійський гурт BrainStorm вирішив підтримати Україну під час міжнародного телемарафону Save Ukraine — #StopWar у Варшаві.

Музиканти виконали свою пісню українською.

За словами фронтмена гурту Ренарса Кауперса, «Mana Dziesma або “Моя пісня” стала однією з найвідоміших пісень у Латвії, тому саме її обрали, аби підняти бойовий дух українців у такі непрості часи:

— Нам дуже хотілося, щоб текст композиції однаково глибоко відізвався і у серцях латишів, і у серцях українців, адже сьогодні ми разом. Працювали з неймовірним натхненням, — заявив Ренарс.

Силою й міццю українців захоплюються в усіх куточках світу!

MELOVIN — не зволікай

Відомий український співак Melovin випустив новий трек, у якому він закликав усіх українців боротися попри всі труднощі.

У пісні він наголосив на тому, що нічого неможливого немає, а всі ми маємо йти до останнього:

— Не зволікай час для того, щоб літати, а за правду, свободу нам крила не зламати, — проспівав виконавець у композиції.

Глибокий сенс пісні та чуттєве виконання не залишать байдужими нікого.

Настя Каменських — Я — Україна

Популярна українська співачка Настя Каменських присвятила зворушливий трек своїй рідній країні.

У пісні вона висловила впевненість у тому, що любов переможе, а Україна витримає увесь біль і восстане.

— Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо, — написала Настя в описі під роликом із треком.

Каменських щиро пишається своєю нацією й вірить у нашу перемогу, яку ми вже дуже скоро відзначатимемо.

LT United — You Are The Winners, Ukraina

Зворушливо підтримали Україну й литовці.

В ефірі національного відбору на Євробачення-2022 гурт LT United виконав пісню, що принесла йому 6 місце на конкурсі у 2006 році, переробивши текст.

Символічна назва, що в перекладі з англійської означає “ми переможці” неабияк підбадьорила наших громадян.

Не забули виконавці й згадати про російський військовий корабель, який вони послали слідом за всіма окупантами.

Коля Сєрга — Ду-ду-ду, вынесем орду

Український ведучий та музикант Коля Сєрга також вирішив присвятити перероблену пісню Ду-ду-ду подіям в Україні.

Рядки нової пісні закликають українців не здаватися й описав щасливе майбутнє.

— А Москва на День Победы без акцента гимн поет: “Ще не вмерла України, ні слава, ні воля…” — проспівав Коля в композиції.

Саме такі пісні зараз потрібні українцям, аби підняти бойовий дух.

Христина Соловій — “Я несу мир”

Відома українська співачка Христина Соловій випустила демоверсію треку “Я несу мир”, присвячено останнім подіям на Батьківщині.

Авторка вже випустила не одну пісню, що сколихнула мільйони українців.

Та й сама Христина асоціюється в багатьох з Україною — така ж красива, квітуча й смілива.

— Ця пісня для всіх, хто бере до рук зброю, щоб відстояти Україну та наше право на існування, — зазначила виконавиця в описі відео з піснею на Ютубі.

У своїй композиції Соловій закликала українців готуватися до бою й нагадала про головну мету — перемогти заклятого ворога.

Роман Скрипін — “Я щасливий”

Ще одна композиція, яка підбадьорює в такі складні часи.

Український журналіст і телеведучий Роман Скрипін оприлюднив свій кавер у супроводі кадрів бойових дій.

Хай там що, у період війни вкрай важливо зберігати віру й надію в щасливе майбутнє й знаходити бодай якісь приводи для радості.

— Я щасливий, що Україна довела, що її народ не опуститься на коліна і затулить Росії рот, — зазначив Роман у своїй пісні.

Здоровий оптимізм допомагає накопичувати сили для боротьби, тож такі композиції зараз вкрай необхідні нашим захисникам.

Макс Барських — “Буде весна”

Ще один український співак Макс Барських вирішив підбадьорити співвітчизників обнадійливою піснею.

Поки хтось озброюється автоматами, Макс бореться із ворогом за допомогою музики.

— Я пишаюся нашою силою і волею, я нескінченно гордий бути українцем. Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдатові — ви безстрашні воїни, ви наша Надія, — заявив артист в описі під відео з композицією.

Рядки пісні закликають українців стояти до кінця та єднатися.

Саме такі слова зараз потрібні кожному з нас.

Беz обмежень — “Вільні люди”

Гурт “Беz обмежень” вирішили випустити новий кліп на раніше записану пісню, у якому показали сміливих українців, що проявили себе під час війни.

Назва треку вкрай символічна, адже воля — це головна мета боротьби з окупантами, які нахабно вдерлися на нашу землю.

— Пишаємось нашою нацією. Тільки в Україні можуть зупиняти танки окупантів голими руками. Наша армія – без страху! Ми стали одним цілим! — зазначив гурт в описі під роликом із піснею.

За допомогою музики виконавці нагадують українцям, що довкола нас завжди були, є й будуть вільні та сильні люди.

Ярмак — “Потрібен живим”

Відомий український репер Ярмак уже випускав знакову пісню, присвячену подіям на Майдані в 2013 році.

Зараз він також не залишився осторонь і випустив відео на раніше записану пісню, що актуальна сьогодні, як ніколи раніше.

Слова треку має почути кожен захисник нашої землі, адже вони закликають хоробрих воїнів боротися й повертатися додому живими.

— Пацани, нам цю країну відбудовувати, бережіть себе, — звернувся Ярмак до українських військових у своєму дописі.

Нікому й ніколи не вдасться знищити наш бойовий дух, поки нас захищає українська армія.

Андрій Макаревич — “Пустим обіцянкам”

Пісня відомого російського музиканта й ведучого Андрія Макаревича, випущена кілька років тому, набула неабиякої актуальності для українців сьогодні.

В ефірі одного з телеканалів він виконав композицію “Пустим обіцянкам”, яку присвятив усім громадянам України.

Він також висловив свою надію на те, що російський народ все ж отямиться й таки усвідомить, що всі “темні сили” й зло акумулює в собі Путін та його посіпаки.

У своїй пісні Макаревич нагадує всім що “життя на світі трохи більше, ніж тьми”.

Дуже хочеться вірити в його слова!

Пісня про “Байрактар”

Надпопулярна композиція, що народилася в часи повномасштабного наступу Росії на українську територію.

Поки росіяни хизувалися тим, що їхня армія друга за чисельністю у світі й переможе будь-якого супротивника, ЗСУ готувалися до можливого наступу й накопичували силу та зброю.

Хто б міг подумати, що такі “сильні й безстрашні” вояки з РФ до смерті боятимуться турецького безпілотника “Байрактар”.

Українці вже співають цілі оди літальному апаратові й висміюють окупантів у рядках пісень.

Пісня-звернення до росіян про війну в Україні

Дуже сильні слова, що неодмінно змусять замислитися росіян, які ще не втратили здатність вірити комусь, окрім пропагандистів.

Лейтмотивом композиції стала легендарна фраза про російський військовий корабель, яка шириться мережею мало не з перших днів війни.

Рядки пісні закликають росіян повертатися додому й висміюють їхній імперський режим.

Саме завдяки такій музиці ми не втрачаємо впевненість у нашій перемозі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських зірок, які пішли воювати.

Фото: yarmak_music, soloviyka, max_barskih

Олександра Лоскот

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