Безкоштовне житло для українських біженців: як отримати купон на Airbnb

Як отримати ваучер на безкоштовне житло від Airbnb?

Жахлива війна змусила тікати мільйони українців закордон.

І попри те, що європейці приймають біженців доволі гостинно, проблема з житлом все ще залишається однією з найактуальніших для вимушених переселенців.

Саме тому провідний сервіс для винаймання осель Airbnb вирішив підтримати тих, хто поїхав з рідного дому через війну.

Тепер у кожного громадянина є можливість отримати купон на суму від 1000 до 2000 євро, яким можна оплатити проживання.

Розповідаємо, де можна подати заявку на отримання ваучера та як правильно заповнити спеціальну форму.

Nova Ukraine виступає партнером Airbnb та надає гуманітарну допомогу українцям.

На сайті організації кожен український біженець, що покинув Батьківщину після 20 лютого 2022 року або планує виїжджати зараз може подати заявку на отримання безкоштовного ваучера, яким можна оплатити проживання в європейських країнах.

Подати заяву можна за допомогою спеціальної форми або надіслати її на електронну пошту refugees@novaukraine.org з указанням даних про склад вашої родини.

Варто зазначити, що пріоритет надають родинам, які подали всі відомості правильно, а також потребують оселі найближчим часом.

Після розгляду заяву ваучер надішлють на вашу електронну скриньку протягом 2-4 днів.

Купон має термін дії, однак ви самостійно визначаєте для себе дати та тривалість оренди житла.

Аби ви не чекали на розгляд заявки тижнями та якомога швидше отримали купон, обов’язково вкажіть:

Так, ще один партнер Airbnb — організація Марш Жінок.

Після того, як ви заповните форму, посилання на яку є в телеграм-боті Маршу Жінок, організація її перевірить та відправить на розгляд до Airbnb.

Далі ви отримаєте лист з усіма вказівками від Airbnb, який підкаже, як скористатися купоном на житло в країні, до якої ви вимушено їдете.

Важливо зазначити, що:

Не варто заповнювати форму, якщо ви можете оплатити житло самостійно або не впевнені в тому, що воно вам знадобиться.

Не принесе результату й повторне заповнення форми: це тільки ускладнить роботу людям, які перевіряють заявки.

Якщо під час заповнення форми ви помилилися, напишіть на пошту marshzhinok@gmail.com й точно вкажіть усі необхідні дані.

Фото: Pexels

