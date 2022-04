Біженство VS тимчасовий захист: що обрати українцям, які рятуються від війни за кордон

Про які принципові відмінності між біженством та тимчасовим статусом варто знати?

Через активні бойові дії в Україні мільйони громадян змушені втікати якомога далі з гарячих точок.

Європа щодня приймає тисячі біженців за спрощеною процедурою й надає гідні умови для життя українцям, що рятуються від війни.

Однак після в’їзду закордон більшість вимушених переселенців бажають закріпити в ЄС свій правовий статус та обирають один з двох варіантів: біженство або тимчасовий захист.

У телеграм-каналі Офісу президента роз’яснили, у чому ж полягають основні відмінності між цими статусами та який краще обрати, якщо ви збираєтеся повернутися на Батьківщину.

Детальніше читайте в матеріалі.

По-перше, варто зазначити, що статус біженця доступний будь-якій особі, що рятується від війни або політичних переслідувань.

А от тимчасовий захист доступний для громадян України та членів їхніх сімей із третіх країн, а також для осіб без громадянства або іноземцям, що проживали в нашій країні на законних підставах, але через війну не можуть повернутися до країни свого походження.

Щоб отримати тимчасовий захист, достатньо звернутися до органів влади країни, у якій ви опинилися, за дозволом на проживання.

Для того, щоб офіційно стати біженцем у певній країні, слід написати спеціальну заяву до компетентних органів певної країни, яку розглядатимуть протягом 6 місяців або довше.

Тимчасовий захист надають всі країни Європи, а біженство отримати можна лише в першій країні, кордон якої ви перетнули під час евакуації.

Особи, що отримали тимчасовий захист, мають змогу самостійно обирати місце проживання.

Тобто, можна оселитися у родичів, знайомих, волонтерів, а також у будь-який момент змінити свій тимчасовий притулок.

Виїжджати з країни теж не можна.

Тимчасовий захист надають на один рік, однак усі охочі можуть продовжити його залежно від ситуації в Україні.

Біженство, своєю чергою, надається безстроково на час існування підстав для його отримання.

Громадяни, що отримали тимчасовий захист, одразу мають доступ до роботи.

Біженці одразу після в’їзду закордон працювати не зможуть, адже їм потрібно буде чекати на розгляд заяви, який триває протягом 6 місяців або довше.

Неповнолітні власники обох статусів отримують право на навчання в освітніх закладах.

Особи, що отримали тимчасовий захист або біженство мають право на отримання соціальної допомоги, а також на медичне обслуговування.

Ключове питання для більшості вимушених переселенців.

Власники статусу тимчасового захисту мають право повернутися на Батьківщину в будь-який момент.

Із біженством не все так просто. Під час розгляду вашої справи, який триває щонайменше 6 місяців, біженці не мають права полишати країну, яка надала прихисток.

Більшість утікачів від війни вважають, що подати заяву на оформлення біженства чи тимчасового захисту потрібно одразу після в’їзду закордон.

Однак це не так.

Усі охочі мають можливість подати відповідні заяви в будь-який час, тож не варто квапитися.

Детально вивчіть усі відмінності між цими двома статусами й оберіть найкращий варіант для себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти біженцям після перетину кордону з Польщею.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.