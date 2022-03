Українці можуть безкоштовно жити в готелях світу до 5 ночей – як скористатися цією опцією?

Як українці можуть оформити безкоштовне проживання в готелях світу?

Через постійні обстріли й активні бойові дії мільйони українців були змушені покинути рідні міста й тікати закордон.

Перші дні в інших країнах неймовірно складні для біженців.

Морально й фізично виснажені переселенці потребують підтримки.

Саме тому PKF hospitality group надає всім українцям можливість перепочити в одному з 423 готелів світу, аби відновити сили й спланувати свої подальші дії.

Розповідаємо, як безкоштовно жити 5 ночей у готелі в одній із 43 країн світу.

Аби забронювати номер на 5 ночей безкоштовно, потрібно

Усе дуже просто: натисніть на опцію Мені потрібна кімната.

Після цього ви побачите форму заявки, яку потрібно заповнити.

Після схвалення запиту (процедура зазвичай триває до 40 хвилин), ви отримаєте лист на вказану вами раніше електронну скриньку.

Далі залишиться тільки увійти в систему й перевірити вільні номери в готелях потрібного вам міста.

Якщо ваше заселення відбудеться пізніше або потреба в номері взагалі зникла, обов’язково скасуйте бронювання.

Сервіс поверне вам витрачені монети, якими ви зможете потім скористатися, а також надасть іншим біженцям можливість забронювати цей номер.

Зазвичай готелі пропонують біженцям двомісні номери для двох дорослих.

Перед бронюванням варто заздалегідь дізнатися, чи надає готель додаткові ліжка для дітей в разі потреби.

Якщо ви супроводжуєте людину з інвалідністю або хочете вселитися разом із дитиною, уточніть, чи є така можливість.

Варто розуміти, що з кожним днем закордон прибувають усе нові й нові біженці, яким також терміново потрібен тимчасовий прихисток, тож довгострокове проживання для всіх неможливе.

Обов’язково подякуйте його власникам, які зголосилися вас прийняти безкоштовно.

До речі, поширити свою вдячність можна за допомогою позитивного відгуку, який варто надіслати на адресу hospitalityhelps@museumbooster.com.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 сервісів для пошуку житла закордоном.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.