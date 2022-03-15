Як знайти роботу за кордоном: сайт із вакансіями для біженців з України

Як знайти українцям роботу за кордоном під час війни.
Понад 2.6 млн українців були змушені виїхали з України через напад та терор Росії. Це найбільша хвиля біженців з часів Другої світової війни.
Найбільше людей виїхали до Польщі — 1,6 млн. Ще 246 тисяч — до Угорщини.
Опинившись у чужій країні, виникає питання: “А що далі?”
Маркетологиня Jooble Олена Горінович розповіла, як він працює та чим допомагає українцям.
Як користуватись сайтом
Якщо ви перебуваєте в іншій країні, на сайті Helpukrainians.jooble.org ви можете знайти інформацію про те, як законно працевлаштуватися: які потрібні документи, які є пропозиції від роботодавців, які вакансії пропонують українські роботодавці на цьому ринку.
У нас дуже великий сегмент компаній, які працюють в Україні, але пропонують роботу за кордоном.
Jooble працює у 70 країнах як сайт-агрегатор — тобто збирає всі вакансії, які є на ринку. Кожен охочий, який володіє мовою, або ж за допомогою google-перекладача може зайти та переглянути, які пропозиції є на ринку.
Скільки коштують послуги сайту?
Цей сервіс безкоштовний.Також по темі: Біженство або тимчасовий захист: що обрати й у чому переваги кожного зі статусів Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців Пам'ятка для біженців: як діяти після перетину кордону з Польщею
Яка інформація міститься на сайті з працевлаштування?
На сайті міститься інформація:
- від українських роботодавців (посилання на свіжі вакансії);
- вакансії для біженців від іноземних роботодавців.
Багато звернень з країн, які не взяли на себе “перший удар” по біженцях — Кіпр, Данія, Нідерланди.
— Вони також починають приєднуватися до ініціативи, і в нас щодня з’являється якась нова країна, — кажуть у Jooble.
Сервіс зручний для користування. На головній сторінці є розбивка за країнами перебування, тож ви можете знайти вакансії саме в тій країні, куди виїхали.
Які вакансії пропонують найчастіше?
Jooble спеціалізується на масових вакансіях — офісних та звичайних робочих спеціальностях.
Адже, каже Олена Горінович, працівники ІТ-галузі та креативники самі в змозі знайти роботу в мережі.
Сервіс же покликаний допомагати людям зі звичайними робочими фахами.
Подробиці дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як підтримати економіку України під час війни.
Фото: Рexels