Як знайти роботу за кордоном: сайт із вакансіями для біженців з України

Як знайти українцям роботу за кордоном під час війни.

Понад 2.6 млн українців були змушені виїхали з України через напад та терор Росії. Це найбільша хвиля біженців з часів Другої світової війни.

Найбільше людей виїхали до Польщі — 1,6 млн. Ще 246 тисяч — до Угорщини.

Опинившись у чужій країні, виникає питання: “А що далі?”

Маркетологиня Jooble Олена Горінович розповіла, як він працює та чим допомагає українцям.

Якщо ви перебуваєте в іншій країні, на сайті Helpukrainians.jooble.org ви можете знайти інформацію про те, як законно працевлаштуватися: які потрібні документи, які є пропозиції від роботодавців, які вакансії пропонують українські роботодавці на цьому ринку.

Jooble працює у 70 країнах як сайт-агрегатор — тобто збирає всі вакансії, які є на ринку. Кожен охочий, який володіє мовою, або ж за допомогою google-перекладача може зайти та переглянути, які пропозиції є на ринку.

Цей сервіс безкоштовний.

На сайті міститься інформація:

— Вони також починають приєднуватися до ініціативи, і в нас щодня з’являється якась нова країна, — кажуть у Jooble.

Сервіс зручний для користування. На головній сторінці є розбивка за країнами перебування, тож ви можете знайти вакансії саме в тій країні, куди виїхали.

Jooble спеціалізується на масових вакансіях — офісних та звичайних робочих спеціальностях.

Адже, каже Олена Горінович, працівники ІТ-галузі та креативники самі в змозі знайти роботу в мережі.

Сервіс же покликаний допомагати людям зі звичайними робочими фахами.

Подробиці дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як підтримати економіку України під час війни.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.