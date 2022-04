Дати можливість усім бути на зв’язку: як розвантажити мобільні мережі

Як розвантажити мобільні мережі, аби кожен мав змогу зателефонувати близьким?

Від початку повномасштабних бойових дій українці масово почали цілодобово стежити за новинами в різних месенджерах.

Під час перегляду інформації всі фото й відео автоматично завантажуються на наші смартфони, що призводить до перевантаження мережі.

Внаслідок цього багато людей не можуть зателефонувати своїм близьким, яким зараз украй необхідна підтримка.

Щоб допомогти всім залишатися на зв’язку, достатньо виконати кілька простих кроків.

Розповідаємо, як розвантажити мережу та що для цього потрібно зробити.

Якщо ви перебуваєте вдома, підключайтеся до локальної мережі Wi-Fi.

Не використовуйте мобільний інтернет без нагальної потреби.

Також слід звернути увагу на месенджери: вимикайте функцію автоматичного збереження медіафайлів: це зекономить вам пам’ять на телефоні, а також допоможе зняти напругу з мережі.

Варто зазначити, що принцип налаштувань у всіх месенджерах майже однаковий.

Незначно відрізнятися можуть тільки назви опцій.

Отож, аби вимкнути автоматичне збереження файлів, потрібно:

Користувачі можуть самостійно обирати після цього, які фото або відео звантажувати.

Детальнішу інструкцію для месенджера Telegram можна переглянути у відео:

Фото: Unsplash

