Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни

У часи бойових дій особливо важливо вміти діяти швидко.
Розгубленість і паніка забирають сили й час, який у надзвичайних ситуаціях особливо цінний.
У ХХІ столітті технології допомагають навіть на війні.
Оскільки наші смартфони завжди поруч, варто знати, як їх правильно використовувати в разі небезпеки.
Ранок у Великому Місті підготував добірку чатботів, що за певних обставин можуть допомогти врятувати життя.
Корисні чатботи в період війни
Готовий до всього
“Готовий до всього” — чатбот, що стане незамінним “кишеньковим” помічником кожного українця під час війни.
З його допомогою можна дізнатися, що робити цивільному населенню в разі небезпечних ситуацій, як допомогти українській армії, як вступити до лав ЗСУ чи в територіальну оборону (перелік необхідних документів, вимоги до військових, анкету для добровольців тощо)
Бот також містить різноманітні рекомендації від МОЗ для надання першої допомоги.
Він допоможе зібрати аптечку й валізу з усім необхідним, підготувати будинок до надзвичайних подій, містить контакти психологічної допомоги.
Зручне меню дозволяє легко орієнтуватися і фільтрувати запити.
Одразу після запуску користувач отримує необхідні інструкції для користування ботом, тож розібратися точно зможе кожен!
Адреса: @Hotovyi_do_vsioho_bot
Народний месник
Допомога мирних громадян зараз вкрай необхідна нашій армії!
Окрім пожертв у спеціальні фонди на потреби захисників, можна також повідомляти про переміщення ворожої техніки у вашому рідному місті, а також мітки, які ставлять диверсанти на дорогах чи будівлях.
Одне повідомлення із чітким описом локації російських танків чи озброєних угрупувань здатне врятувати чиїсь життя або домівки.
Небайдужість — рушійна сила на шляху до перемоги!
Адреса: @ukraine_avanger_bot
STOP Russian War
Ще один бот, який зможе допомогти ВСУ.
У ньому можна повідомляти про дислокацію, обсяги й пересування окупанта.Також по темі: Як підготувати свій телефон до роботи без інтернету й зв'язку Як правильно говорити з дітьми про небезпеку під час бойових дій Увімкнення сирен та карта укриттів. Що робити киянам у разі небезпеки
Уся інформація в ньому перевіряється й негайно надходить до Штабу ЗСУ.
Оперативність під час війни — найкраща зброя.
Адреса: @stop_russian_war_bot
StopRussia
Інформаційний фронт також потребує допомоги небайдужих!
24 лютого стало початком наступу Росії не тільки на територію Україну, а й на мережу.
На різних ресурсах сотнями ширяться фейки про ситуацію на нашій Батьківщині.
Кожен з нас може хоча б спробувати зупинити пропагандистів, які розповідають брехню.
Для цього є спеціальний бот, що збирає інформацію про неправдиві ресурси в Instagram, YouTube, Telegram чи на Фейсбуці й надає інструкції з їхнього блокування користувачам.
Адреса: @stopdrugsbot
Укриття Києва
Актуальний бот, що покаже киянам найближче бомбосховище, у якому можна пересидіти небезпеку.
Щоб отримати адреси укриттів, достатньо надіслати повідомлення зі своєю геолокацією.
Бот працює швидко й показує перевірені точки, тож радимо заздалегідь потурбуватися про свою безпеку й надіслати локацію ще до того, як у вашому місті завиють сирени.
Адреса: @safe_space_ua_bot
Нагадаємо, раніше ми розповідали про офлайн-месенджери.
Фото: Pexels