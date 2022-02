Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни

У часи бойових дій особливо важливо вміти діяти швидко.

Розгубленість і паніка забирають сили й час, який у надзвичайних ситуаціях особливо цінний.

У ХХІ столітті технології допомагають навіть на війні.

Оскільки наші смартфони завжди поруч, варто знати, як їх правильно використовувати в разі небезпеки.

Ранок у Великому Місті підготував добірку чатботів, що за певних обставин можуть допомогти врятувати життя.

З його допомогою можна дізнатися, що робити цивільному населенню в разі небезпечних ситуацій, як допомогти українській армії, як вступити до лав ЗСУ чи в територіальну оборону (перелік необхідних документів, вимоги до військових, анкету для добровольців тощо)

Бот також містить різноманітні рекомендації від МОЗ для надання першої допомоги.

Він допоможе зібрати аптечку й валізу з усім необхідним, підготувати будинок до надзвичайних подій, містить контакти психологічної допомоги.

Зручне меню дозволяє легко орієнтуватися і фільтрувати запити.

Одразу після запуску користувач отримує необхідні інструкції для користування ботом, тож розібратися точно зможе кожен!

Адреса: @Hotovyi_do_vsioho_bot

Допомога мирних громадян зараз вкрай необхідна нашій армії!

Окрім пожертв у спеціальні фонди на потреби захисників, можна також повідомляти про переміщення ворожої техніки у вашому рідному місті, а також мітки, які ставлять диверсанти на дорогах чи будівлях.

Небайдужість — рушійна сила на шляху до перемоги!

Адреса: @ukraine_avanger_bot

Ще один бот, який зможе допомогти ВСУ.

У ньому можна повідомляти про дислокацію, обсяги й пересування окупанта.

Уся інформація в ньому перевіряється й негайно надходить до Штабу ЗСУ.

Оперативність під час війни — найкраща зброя.

Адреса: @stop_russian_war_bot

Інформаційний фронт також потребує допомоги небайдужих!

24 лютого стало початком наступу Росії не тільки на територію Україну, а й на мережу.

На різних ресурсах сотнями ширяться фейки про ситуацію на нашій Батьківщині.

Для цього є спеціальний бот, що збирає інформацію про неправдиві ресурси в Instagram, YouTube, Telegram чи на Фейсбуці й надає інструкції з їхнього блокування користувачам.

Адреса: @stopdrugsbot

Актуальний бот, що покаже киянам найближче бомбосховище, у якому можна пересидіти небезпеку.

Бот працює швидко й показує перевірені точки, тож радимо заздалегідь потурбуватися про свою безпеку й надіслати локацію ще до того, як у вашому місті завиють сирени.

Адреса: @safe_space_ua_bot

Нагадаємо, раніше ми розповідали про офлайн-месенджери.

