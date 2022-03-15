Новий вид інформаційної загрози: чим не можна ділитися в соцмережах

Яку інформацію не можна публікувати в соцмережах під час війни?
Окупанти вже 20-й день даремно намагаються зламати українців.
Аби посіяти паніку серед мирного населення, вони ширять фейки, забирають невинних людей у полон, знищують снарядами будинки цивільних.
Та наші громадяни все одно продовжують давати відсіч ворогам.
Зараз російські загарбники намагаються шукати корисну для них інформацію в мережі, тож українцям слід поводитися вкрай обережно, щоб ненавмисно не допомогти терористам.
Розповідаємо, яку інформацію не можна поширювати в соцмережах під час війни.
Чим не можна ділитися в соцмережах під час війни?
Чого не можна викладати?
Центр протидії дезінформації при РНБО України у своєму телеграм-каналі попередив громадян про новий вид інформаційної загрози.
Річ у тім, що підступні окупанти заходять у чати мирного населення і з “живих” сторінок та одразу після обстрілів намагаються дізнатися ступінь пошкодження будівель, а також точне місце потрапляння снарядів.
Часом терористи використовують для цього й ботів.
Навіщо вороги це роблять?
Дізнавшись точну геолокацію попереднього удару, вони зможуть скорегувати удар наступного разу й націлитися в конкретну точну.
Окупанти погано орієнтуються в нашій місцевості, саме тому їм украй потрібна будь-яка інформацію про місця, у які летять ракети.
Тому за жодних обставин не публікуйте фото або відео з місць обстрілів одразу після вибухів, а також нікому не повідомляйте, куди саме впали снаряди.
Така “ексклюзивна” інформація може коштувати комусь життя!Також по темі: Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Допомога в соцмережах: корисні Telegram-канали для біженців Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації?
Як розпізнати диверсантів у чатах?
Зазвичай вони пишуть типові повідомлення, що повторюються декілька разів.
Окупанти прикидаються громадянами, що поїхали з міст, але дуже хвилюються за рідні місця, тож хочуть дізнатися, що там відбувається.
Якщо ви побачили декілька повідомлень з однаковим текстом, за жодних обставин не відповідайте на них і попередьте інших учасників чату про небезпеку.
Наша інформаційна грамотність допоможе пришвидшити перемогу над ворогами!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти зупинити ворога за допомогою чат-бота.
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