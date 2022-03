Новий вид інформаційної загрози: чим не можна ділитися в соцмережах

Яку інформацію не можна публікувати в соцмережах під час війни?

Окупанти вже 20-й день даремно намагаються зламати українців.

Аби посіяти паніку серед мирного населення, вони ширять фейки, забирають невинних людей у полон, знищують снарядами будинки цивільних.

Та наші громадяни все одно продовжують давати відсіч ворогам.

Зараз російські загарбники намагаються шукати корисну для них інформацію в мережі, тож українцям слід поводитися вкрай обережно, щоб ненавмисно не допомогти терористам.

Розповідаємо, яку інформацію не можна поширювати в соцмережах під час війни.

Центр протидії дезінформації при РНБО України у своєму телеграм-каналі попередив громадян про новий вид інформаційної загрози.

Річ у тім, що підступні окупанти заходять у чати мирного населення і з “живих” сторінок та одразу після обстрілів намагаються дізнатися ступінь пошкодження будівель, а також точне місце потрапляння снарядів.

Часом терористи використовують для цього й ботів.

Дізнавшись точну геолокацію попереднього удару, вони зможуть скорегувати удар наступного разу й націлитися в конкретну точну.

Тому за жодних обставин не публікуйте фото або відео з місць обстрілів одразу після вибухів, а також нікому не повідомляйте, куди саме впали снаряди.

Така “ексклюзивна” інформація може коштувати комусь життя!

Зазвичай вони пишуть типові повідомлення, що повторюються декілька разів.

Окупанти прикидаються громадянами, що поїхали з міст, але дуже хвилюються за рідні місця, тож хочуть дізнатися, що там відбувається.

Якщо ви побачили декілька повідомлень з однаковим текстом, за жодних обставин не відповідайте на них і попередьте інших учасників чату про небезпеку.

Наша інформаційна грамотність допоможе пришвидшити перемогу над ворогами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти зупинити ворога за допомогою чат-бота.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.