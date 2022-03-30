УКР
seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    06:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн
УКР
ICTV Ранок 30.03.2022 07:11
30.03.2022 07:11
Поділитися

Без геолокацій та паролей. Як убезпечити листування у месенджерах

Без геолокацій та паролей. Як убезпечити листування у месенджерах

Міністерство цифрової трансформації нагадує правила безпечного листування в месенджерах.

Якщо раптом ваш смартфон потрапить до рук ворога — він безсумнівно спробує використати всю інформацію, що в ньому міститься, проти України.

Однак, смартфон в руках звичайного українця теж може стати зброєю.

Наприклад, допомагати українській армії, наприклад фіксувати пересування ворожої техніки та передавати інформацію ЗСУ.

Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах.

Що не можна відправляти повідомленням у месенджерах

Закликаємо бути свідомими та дотримувати правил цифрової безпеки.

Дотримуйтесь простих правил:

  • Не діліться геолокацією

Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!

  • Не діліться особистою інформацією

Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

Також по темі: Новий вид інформаційної загрози: чим не можна ділитися в соцмережах "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації?
  • Використовуйте чат-бот

3 метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть листування.

Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку найкращих українських YouTube-каналів.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інформаційна безпека, смартфон
30.03.2022 07:11
Джерело: Міністерство цифрової тарнсформації



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь