Без геолокацій та паролей. Як убезпечити листування у месенджерах

Міністерство цифрової трансформації нагадує правила безпечного листування в месенджерах.

Якщо раптом ваш смартфон потрапить до рук ворога — він безсумнівно спробує використати всю інформацію, що в ньому міститься, проти України.

Однак, смартфон в руках звичайного українця теж може стати зброєю.

Наприклад, допомагати українській армії, наприклад фіксувати пересування ворожої техніки та передавати інформацію ЗСУ.

Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах.

Закликаємо бути свідомими та дотримувати правил цифрової безпеки.

Дотримуйтесь простих правил:

Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!

Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

3 метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть листування.

Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких.

