Без геолокацій та паролей. Як убезпечити листування у месенджерах

Міністерство цифрової трансформації нагадує правила безпечного листування в месенджерах.
Якщо раптом ваш смартфон потрапить до рук ворога — він безсумнівно спробує використати всю інформацію, що в ньому міститься, проти України.
Однак, смартфон в руках звичайного українця теж може стати зброєю.
Наприклад, допомагати українській армії, наприклад фіксувати пересування ворожої техніки та передавати інформацію ЗСУ.
Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах.
Що не можна відправляти повідомленням у месенджерах
Закликаємо бути свідомими та дотримувати правил цифрової безпеки.
Дотримуйтесь простих правил:
- Не діліться геолокацією
Вашим місцем перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог!
- Не діліться особистою інформацією
Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.Також по темі: Новий вид інформаційної загрози: чим не можна ділитися в соцмережах "Ні" фейкам! Перелік офіційних джерел для отримання інформації Зупиняємо фейки: як протидіяти ворожій дезінформації?
- Використовуйте чат-бот
3 метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть листування.
Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких.
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Фото: Рexels