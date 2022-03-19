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ICTV Ранок 19.03.2022 16:00
19.03.2022 16:00
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Кібербезпека: як захистити свій смартфон під час війни

Кібербезпека: як захистити свій смартфон під час війни

Як захистити свій смартфон у воєнний час.

Росія веде війну не тільки на фізичному фронті з використанням проти українців забороненої зброї в усьому світі.

Окупанти намагаються побороти нас і на кіберфронті.

Він не нехтує можливістю зломати акаунти українців у соцмережах, щоб посіяти паніку серед мирного населення.

Фахівець у сфері кібербезпеки Андрій Баранович розповів, як захистити свій смартфон під час війни.

Також по темі: Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" Кібергігієна: чому інформаційна безпека стала настільки актуальною?

Поради щодо захисту смартфона

  • Експерт радить повністю оновити телефон. Якщо ваш смартфон вже не оновлюється, то має сенс замінити його на менш “наворочений”, але той, який досі отримує свіжі оновлення;
  • На телефон не треба завантажувати зайві програми. Лише найнеобхідніші месенджери. А для експериментів краще використовувати окремий телефон.

Просто переглянь список та видали усе, чим не користуєшся, — радить експерт.

  • З телефону потрібно прибрати біометрію, залишити паролі з обмеженою кількістю спроб введення.
  • На всіх облікові записах варто встановити двофакторну автентифікацію. А зашифрований бекап (резервне копіювання – Ред.) даних зберігати в “хмарі”.

Дотримуйся простих порад та не давай ворогові жодної можливості використати свій акаунт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку інформацію не можна публікувати в соцмережах під час війни.

Фото: Рexels

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Теги: кібербезпека, смартфон
19.03.2022 16:00
Джерело: Вікна Новини



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