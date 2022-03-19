Кібербезпека: як захистити свій смартфон під час війни

Як захистити свій смартфон у воєнний час.
Росія веде війну не тільки на фізичному фронті з використанням проти українців забороненої зброї в усьому світі.
Окупанти намагаються побороти нас і на кіберфронті.
Він не нехтує можливістю зломати акаунти українців у соцмережах, щоб посіяти паніку серед мирного населення.
Фахівець у сфері кібербезпеки Андрій Баранович розповів, як захистити свій смартфон під час війни.
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Поради щодо захисту смартфона
- Експерт радить повністю оновити телефон. Якщо ваш смартфон вже не оновлюється, то має сенс замінити його на менш “наворочений”, але той, який досі отримує свіжі оновлення;
- На телефон не треба завантажувати зайві програми. Лише найнеобхідніші месенджери. А для експериментів краще використовувати окремий телефон.
Просто переглянь список та видали усе, чим не користуєшся, — радить експерт.
- З телефону потрібно прибрати біометрію, залишити паролі з обмеженою кількістю спроб введення.
- На всіх облікові записах варто встановити двофакторну автентифікацію. А зашифрований бекап (резервне копіювання – Ред.) даних зберігати в “хмарі”.
Дотримуйся простих порад та не давай ворогові жодної можливості використати свій акаунт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку інформацію не можна публікувати в соцмережах під час війни.
Фото: Рexels