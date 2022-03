Кібербезпека: як захистити свій смартфон під час війни

Як захистити свій смартфон у воєнний час.

Росія веде війну не тільки на фізичному фронті з використанням проти українців забороненої зброї в усьому світі.

Окупанти намагаються побороти нас і на кіберфронті.

Він не нехтує можливістю зломати акаунти українців у соцмережах, щоб посіяти паніку серед мирного населення.

Фахівець у сфері кібербезпеки Андрій Баранович розповів, як захистити свій смартфон під час війни.

Також по темі: Врятувати життя в смартфоні: корисні чатботи в період війни Додаток, що може врятувати життя: як встановити програму "Повітряна тривога" Кібергігієна: чому інформаційна безпека стала настільки актуальною?

Дотримуйся простих порад та не давай ворогові жодної можливості використати свій акаунт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку інформацію не можна публікувати в соцмережах під час війни.

Фото: Рexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.