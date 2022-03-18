Пошук житла за кордоном: топ-5 сервісів

Як знайти житло для біженців в Україні і за кордоном.
За даними ООН, після вторгнення Росії 24 лютого, з України виїхали понад 3 мільйони людей. Із них 1,4 мільйона — діти, 157 тисяч — громадяни третіх країн.
Люди, через війну, залишали оселі, щоб врятувати своє життя та зберегти здоров’я дітей.
Якщо не знаєте, де жити за кордоном, ці сервіси стануть в пригоді.
5 сервісів для пошуку житла за кордоном
Пошук житла за кордоном
Host4Ukraine – сервіс, який пропонує біженцям з України безпечне житло за кордоном.
Необхідно зареєструватись на платформі, обрати житло та сконтактуватись з господарем помешкання.
СильнішіРазом – портал, де литовські волонтери дають притулок для біженців з України.
Щоб волонтери могли вийти з вами на зв’язок, потрібно заповнити форму на сайті.
Безкоштовне житло тут надають терміном до трьох місяців.
Airbnb – безкоштовне житло для 100 тис. українців на короткий термін.
Всі перебування біженців будуть фінансуватися Airbnb, донорами Airbnb.org і завдяки щедрості господарів.Також по темі: Куди звертатися біженцям у Львові: пам'ятка для вимушених переселенців Як знайти роботу за кордоном: сайт із вакансіями для біженців з України Біженство або тимчасовий захист: що обрати й у чому переваги кожного зі статусів
CouchSurfing – платформа для безпечного пошуку житла.
Щоб допомогти біженцям під час війни, сервіс став безкоштовним для українців і скасував обмеження на кількість повідомлень.
Щоб знайти житло, необхідно зареєструватися на сайті.
Help380 – портал, який допомагає знайти людей, які шукають житло, людям, які можуть когось прихистити.
Створіть обліковий запис, після цього ви зможете створювати запити на допомогу – транспорт, житло, їжу та інші товари.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні телеграм-канали для українських біженців.
Фото: Рexels