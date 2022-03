Профілактика поширення інфекційних хвороб у притулках для біженців і переселенців – поради МОЗ

Як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців.

Через вторгнення Росії та ведення нею нищівної війни проти мирних українських міст, наші громадяни змушені тікати від обстрілів.

Багато хто зараз живе або проводить час в спеціально облаштованих місцях для перебування переселенців/біженців.

Велике скупчення людей, відсутність сталого доступу до проточної води та засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних хвороб.

Щоб запобігти цьому МОЗ підготувало інформаційну пам’ятку щодо застосування адекватних засобів профілактики.

Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами.

За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).

Усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань (гарячка, ломота в тілі, діарея тощо), мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути надана медична допомога.

