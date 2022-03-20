Профілактика поширення інфекційних хвороб у притулках для біженців і переселенців – поради МОЗ

Як уникнути поширення інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців.

Через вторгнення Росії та ведення нею нищівної війни проти мирних українських міст, наші громадяни змушені тікати від обстрілів.

Багато хто зараз живе або проводить час в спеціально облаштованих місцях для перебування переселенців/біженців.

Велике скупчення людей, відсутність сталого доступу до проточної води та засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних хвороб.

Щоб запобігти цьому МОЗ підготувало інформаційну пам’ятку щодо застосування адекватних засобів профілактики.

Як уникнути поширення інфекційних захворювань у тимчасовому притулку

Фізичне дистанціювання та дотримання гігієни рук та органів дихання. За можливості продовжуйте носити захисні маски.

За можливості продовжуйте носити захисні маски. Не торкайтесь руками обличчя.

Мийте руки перед вживанням їжі. Якщо немає доступу до води, можна використовувати антисептик, у крайньому разі — вологі серветки.

Якщо немає доступу до води, можна використовувати антисептик, у крайньому разі — вологі серветки. Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни: у разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою чи згином ліктя. Одразу викидайте використані серветки, обробляйте руки антисептиком і за можливості мийте руки з милом.

у разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою чи згином ліктя. Одразу викидайте використані серветки, обробляйте руки антисептиком і за можливості мийте руки з милом. Зверніться за медичною допомогою, як тільки у вас з’явились симптоми та ви перебуваєте в безпеці.4

На що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку

Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами.

Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день, проводьте щоденне вологе прибирання.

За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).

Усі, хто має симптоми гострих респіраторних або інших захворювань (гарячка, ломота в тілі, діарея тощо), мають бути ізольовані в окремому приміщенні. Їм має бути надана медична допомога.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати медичну допомогу онлайн.

Фото: Рexels

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