Жінки та армія: кого і за яких умов можуть мобілізувати

Кого з жінок можуть забрати до лав ЗСУ?

Повномасштабне вторгнення РФ неабияк змінило порядки в країні.

Комендантська година, повітряні тривоги та воєнний стан — усе це стало реальністю сучасних українців.

У перший день активних бойових дій президент видав указ Про загальну мобілізацію, а вже 3 березня Верховна Рада його затвердила.

Нове положення викликало чимало питань у громадянок України, адже за кілька тижнів до війни новина про військовий облік для жінок уже встигла наробити шуму в інформаційному просторі.

Розповідаємо, кого з жінок можуть мобілізувати під час війни та що вони робитимуть в армії.

Одразу варто зазначити, що на службу можуть забрати лише тих жінок, які стали на військовий облік за відповідними спеціальностями.

Однак поки наші мужні захисники дають гідну відсіч окупантам на фронті, тож нагальної потреби в цьому немає, і найближчим часом може й не з’явитися.

За деяких обставин мобілізувати можуть жінок-спеціалісток у тих галузях, які вкрай необхідні на фронті.

Тобто, для захисту Батьківщини можуть знадобитися медичні працівниці, водолазки, фахівчині в галузі харчової промисловості, економістки, фахівчині в галузі поліграфії, картографії, фотограмметрії, водійки військового транспорту, спеціалістки, що знають, як працювати з обчислювальною технікою і т.д.

Однак тут потрібно зазначити, що без власної згоди жодну жінку від початку бойових дій не призвали.

Здебільшого жінки, що стоять на військовому обліку — це працівниці медичної сфери.

Фахівчиням з усіх інших галузей найближчим часом повітки точно не надійдуть, однак варто розуміти, що все буде залежати від перебігу подій під час війни.

