Як діяти, якщо роботодавець під час війни не виплачує зарплатню: коментар юристів

Що робити, якщо в період бойових дій роботодавець не виплачує заробітну плату?

Через повномасштабну війну постраждало чимало сфер суспільного життя.

Окупанти нищать нашу інфраструктуру, економіку та ламають плани на найближче майбутнє.

У такі непрості часи робота для багатьох стала справжнім рятівником, що дає гроші на життя й можливість відволікатися від приголомшливих новин.

Однак деякі працівники під час війни зіштовхуються з важливою проблемою: керівництво не виплачує зароблені кошти.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як діяти в такій ситуації та до яких органів варто звертатися.

До війни неможливо на сто відсотків підготуватися заздалегідь та оцінити всі ризики до її початку.

Через активні бойові дії бізнес неабияк страждає.

Однак варто зазначити, що керівництво має виплатити працівникам кошти в повному розмірі за першої ж можливості.

Зробити це можна в порядку позовного або наказного провадження.

