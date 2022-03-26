Як діяти, якщо роботодавець під час війни не виплачує зарплатню: коментар юристів

Що робити, якщо в період бойових дій роботодавець не виплачує заробітну плату?

Через повномасштабну війну постраждало чимало сфер суспільного життя.

Окупанти нищать нашу інфраструктуру, економіку та ламають плани на найближче майбутнє.

У такі непрості часи робота для багатьох стала справжнім рятівником, що дає гроші на життя й можливість відволікатися від приголомшливих новин.

Однак деякі працівники під час війни зіштовхуються з важливою проблемою: керівництво не виплачує зароблені кошти.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” розповіла, як діяти в такій ситуації та до яких органів варто звертатися.

Як діяти, якщо роботодавець під час війни не виплачує зарплату?

З’ясуйте, чи були для цього об’єктивні причини

До війни неможливо на сто відсотків підготуватися заздалегідь та оцінити всі ризики до її початку.

Через активні бойові дії бізнес неабияк страждає.

Якщо ваш роботодавець не міг виплатити зарплатню з об’єктивних причин (підприємтво постраждало від обстрілів, втратило весь дохід і т.д.), він звільняється від відповідальності під час війни.

Однак варто зазначити, що керівництво має виплатити працівникам кошти в повному розмірі за першої ж можливості.

Куди звертатися, якщо роботодавець порушує зобов’язання?

Якщо керівництво не має об’єктивних причин для призупинення виплат працівникам і розташоване не в гарячих точках, слід звернутися до суду.

Зробити це можна в порядку позовного або наказного провадження.

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