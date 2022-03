Екологічний тероризм в Україні: як окупанти наражають на небезпеку весь світ

Як російські війська руйнують екологію України та чим це може обернутися для всього світу?

Нахабні окупанти завдали удару по багатьох стратегічних об’єктах України.

З перших днів війни вони змусили весь світ нервово спостерігати за розвитком подій на нашій Батьківщині.

Захоплення АЕС, вибухи на нафтобазах — усе це становить неабияку загрозу великих масштабів.

З наслідками екологічних та техногенних катастроф доведеться боротися не одне десятиліття.

Саме тому світова спільнота має об’єднатися та активно протидіяти загарбникам, які переходять усі правові межі.

Розповідаємо, які об’єкти в Україні можуть стати вкрай небезпечними через наступ РФ та як запобігти екологічній катастрофі.

Усього в Україні функціонують повноцінно 4 електростанції, серед яких Запорізька, Южно-Українська, Хмельницька та Рівненська АЕС. Вони дають нашій країні понад 47 відсотків електроенергії

Частково працює й сумнозвісна ЧАЕС, яку окупанти захопили в перші дні війни та пошкодили там високовольтну лінію, без якої охолоджувати відпрацьоване ядерне паливо неможливо.

Варто розуміти, що без належної утилізації відходів радіація може поширитися далеко за межі України, а також отруїти ґрунт та воду на довгі роки.

Руйнувань зазнала й Запорізька АЕС, яку загарбники обстріляли 14 березня.

Вплив радіації на людський організм вкрай згубний: вона знижує імунітет (від цього ризик підхопити інфекційні захворювання підвищується в кілька разів), викликає онкологічні захворювання, безпліддя, катаракту, обмежує розвиток дитячого організму.

Через радіацію виникають також генетичні мутації, а тривале опромінення може навіть знижувати розумові здібності та здатність концентруватися на чомусь.

Аварія на ЧАЕС у 1986 році стала показовою всьому світу й показала, що через викид радіації цілі міста та села стають непридатними для життя на цілі століття.

Наслідки тієї катастрофи деякі люди відчувають і досі.

Нині обидві АЕС і досі захоплені терористами, які в будь-який момент можуть влаштувати теракт, не розуміючи наслідків катастрофи.

До речі, радіаційна небезпека могла виникнути й через обстріли в Харкові: окупанти обстріляли там ядерну установку фізико-технічного інституту, що також за умови руйнування могла викинути в повітря паливо та радіоактивні елементи.

Від початку повномасштабної війни вибухи лунали на багатьох ТЕС, а Каховська ГЕС взагалі була захоплена й обстріляна окупантами.

Під загрозою обстрілів зараз опинилися Дніпрогес, Кременчуцька, Середньодніпровська, Київська та Канівська ГЕС.

Варто зазначити, що через аварії на цих об’єктах українці можуть на невизначений термін залишитися без доступу до світла й води.

Через наступ Росії на Україну під загрозою опинилися понад 23 тис. об’єктів, що зберігають шкідливі для довкілля речовини.

Чимало хімзаводів зберігають пестициди, що сприяють утворенню канцерогенних сполук в організмі людини.

Вони здатні викликати рак шлунку, пошкодити печінку, сильні алергічні реакції, діатез у дітей, гормональні збої.

Під час аварій, викликаних обстрілами, пестициди можуть потрапити в ґрунт і воду, а звідти в овочі та фрукти, які вже не будуть приданими для споживання.

Деякі регіони вже страждають через дії терористів.

Наприклад, на підприємстві “Сумихімпром” через ворожий обстріл 21 березня відбувся витік аміаку.

У результаті від поширення хімічних речовин постраждало село Новоселиця.

Отруйні речовини з промислових об’єктів можуть потрапити й у море: на другий день повномасштабного наступу окупанти обстріляли танкер-хімовоз Millennial Spirit, на борту якого було 600 тонн мазуту.

У будь-який момент частина акваторія Чорного моря могла бути зараженою мазутом та дизелем, що призвело б до гибелі всіх живих організмів.

Ці об’єкти становлять особливу загрозу для екології в разі пожеж та вибухів.

Однак окупантів це не хвилює: терористи вже підірвали нафтовий склад в Охтирці, нафтобазу в селі Крячки під Києвом.

Постраждали й нафтобази в Чернігові, Житомирі, Черняхові та Василькові (саме в цьому містечку база горіла кілька разів).

Під час горіння нафти виділяється неймовірна кількість шкідливих речовин, які отруюють повітря, ґрунт та воду.

Якщо людина з’їсть кілька овочів, що потрапили під нафтові опади під час горіння бази, вона має високий ризик зараження та виникнення онкологій.

Окрім чадного газу, який виділяється при такому згоранні нафти, у повітря надходять ще й оксиди нітрогену або кислотні гази.

У разі потрапляння на слизові оболонки людини, ці гази викликають утворення кислот у нашому організмі.

Цілі райони на деякий час можуть стати непридатними для життя, якщо не зупинити екологічних терористів вчасно, адже в Україні ще багато незачеплених нафтобаз.

Аби не сприяти діям окупантів, світова спільнота має:

Руйнуючи екологію України, Росія остаточно знищила свою репутацію на міжнародній арені.

Екологічний тероризм неприпустимий у XXI столітті, тож варто покласти край усім злочинам окупантів якомога швидше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди повідомляти про варварські дії окупантів.

